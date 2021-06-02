Sitronics Group представила свои серверы на «Эльбрусах» Минцифры России

Sitronics начала производство серверов на базе отечественных процессоров и со значительной степенью локализации. Прототип и опытные образцы были продемонстрированы заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрею Заренину и директору Департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию ведомства Александру Понькину на совместной встрече.

Реализация стратегий цифровой трансформации компаний является важнейшим драйвером в развитии отечественной отрасли радиоэлектронной промышленности. Правительство России формирует новые подходы по управлению отраслью информационных технологий и формированию спроса на радиоэлектронную продукцию российского происхождения через стимулирование якорных заказчиков при реализации «сквозных» проектов.

В ходе встречи руководства Sitronics Group с представителями министерства обсуждались вопросы перехода на отечественные решения и их интеграция в существующую инфраструктуру компаний, минимизация негативных факторов цифровой трансформации. Также на встрече был представлен прототип сервера Sitronics на базе отечественного процессора «Эльбрус-8С».

«Наша группа компаний готова участвовать в решении задач импортозамещения, активно вкладываясь в производство отечественного ИКТ-оборудования с высокой степенью локализации. Sitronics Group запускает полный цикл производства серверов в России, включая собственную разработку уникальных технологических решений для материнских плат, изготовление корпусов и блоков питания. Мы обладаем технологией расстановки и пайки комплектующих, выполняем прошивку программного обеспечения начального запуска, осуществляем сборку и проводим тестирование работоспособности всех функций оборудования. Все это в совокупности обеспечивает высокое качество продукции. В дальнейшем мы планируем выпуск серверов и на базе высокопроизводительных процессоров «Эльбрус-16С», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Sitronics Group принимает активное участие в обсуждении и подготовке нормативных документов по системе управления деятельностью, связанной со «сквозными» проектами в центрах компетенций по трем направлениям: «Вычислительная техника», «Телекоммуникации», «Интернет вещей». Кроме того, как отечественный производитель ИКТ-оборудования, компания выразила свою готовность полноценно участвовать в популяризации отечественных цифровых решений, в том числе в мероприятиях АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ».