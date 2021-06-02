Moscow Dream Cars успешно интегрировала систему управления автопарком от «Лаборатории умного вождения»

Сервис аренды эксклюзивных автомобилей Moscow Dream Cars и «Лаборатория умного вождения» (ЛУВ) завершили интеграцию системы мониторинга Atlas Park, являющейся частью Connected Car платформы ЛУВ. Это позволит оптимизировать процессы, связанные с техническим обслуживанием и управлением арендным автопарком, повысит безопасность автомобилей и сделает их доступнее для потребителей.

Atlas стал частью единой цифровой среды Moscow Dream Cars, которая объединяет процессы взаимодействия с клиентами, страховыми компаниями и автосервисами. На стороне арендодателя эта система работает как интерфейс, позволяющий отслеживать и анализировать данные о перемещении арендных автомобилей, историю поездок, а также информацию о превышениях скорости и резких маневрах. Отслеживание этих показателей позволит обеспечить бережную эксплуатацию, снизить аварийность и, как следствие, оптимизировать издержки, сделав аренду премиальных авто еще доступнее.

«У наших клиентов очень большой спектр целей, для которых они арендуют автомобили – от фотосессии и представительских задач до автопутешествий. Использование телематики позволяет нам предлагать им гибкие тарифы, не переплачивая за чужие риски. Ранее мы отработали применение собираемых данных для автоматизации бизнес-процессов и это показало высокую эффективность. В результате мы решили перейти от использования телеметрии на отдельных автомобилях к объединению всех данных в единую систему. С этой целью была проведена интеграция Atlas», - сказала основатель Moscow Dream Cars Екатерина Эрдес.

С помощью Atlas сотрудники Moscow Dream Cars могут в режиме реального времени получать уведомления о происходящем с автомобилями: ДТП, проблемах со связью, достижении определенных целей по пробегам и сообщения с кодами ошибок системы диагностики. Все эти параметры можно «привязывать» к определенным геозонам, использовать для прогнозирования сроков ТО и расходов на содержание и обслуживание.

Для обеспечения безопасности арендного парка Moscow Dream Cars используется полный набор функций телематической системы «Элемент». Каждое авто оснащено автономным поисковым устройством, идентификационной меткой и беспроводной блокировкой двигателя. За безопасностью автомобилей круглосуточно следят специалисты диспетчерского центра ЛУВ, также возможность самостоятельной удаленной блокировки двигателя получат сотрудники Moscow Dream Cars. Это позволит повысить безопасность автомобилей и исключить возможность их использования в целях, не предусмотренных договором аренды.

Moscow Dream Cars и ЛУВ начали сотрудничать в 2019 году. На первом этапе проводились тесты оборудования для отработки совместимости и безопасности применения. Затем началось поэтапное оснащение парка. На данный момент аппаратно-программным комплексом «Элемент», на котором построена работа Connected Car решений «Лаборатории», оснащен почти весь автопарк.