Искусственный интеллект поможет работать с обращениями граждан в Якутии

Цифровой помощник Главы Якутии на основе искусственного интеллекта начал работать с обращениями граждан. Сервис получил имя AITA — это и традиционное якутское женское имя, и аббревиатура от Artificial intelligence Tireless Assistant.

О «первом рабочем дне» нового помощника объявил сегодня глава республики Айсен Николаев.

Цифровой помощник Главы Республики Саха (Якутия) — это комплекс взаимосвязанных систем, в основе которого — искусственный интеллект на базе нейронных сетей. Для работы с помощником нужно позвонить по выделенному номеру телефона и следовать инструкциям: представиться, дать согласие на использование номера в качестве контактного и озвучить обращение.

Распознанная информация передается на платформу OneClick Yakutia, где заявка проходит классификацию и направляется в ответственный орган власти. Когда в систему поступит ответ, AITA перезвонит заявителю и предоставит информацию по его обращению.

Благодаря новому сервису упростится схема подачи обращения гражданами. Если раньше, чтобы подать обращение, нужно было заполнить веб-форму на портале OneClick Yakutia, то теперь за человека это сделает цифровой помощник. Система повысит качество работы с обращениями граждан и ускорит обратную связь.

Помимо работы с обращениями гражданами и отслеживания их исполнения, AITA будет контролировать исполнение поручений Главы Якутии всеми органами государственной власти региона. Затем цифровой помощник научится подавать заявки на региональный сайт госуслуг, а следующим шагом станет ее интеграция с МФЦ. Система будет постоянно обучаться в ходе работы – чем больше будет поступать обращений, чем разнообразнее задачи, тем умнее будет искусственный интеллект. При этом помощник, действительно, будет неутомим: для удобства людей AITA будет работать круглосуточно.

AITA была разработана якутскими специалистами. Распоряжение о создании системы «Цифровой помощник главы Республики Саха (Якутия)» было пописано Айсеном Николаевым в октябре 2020 г. В январе 2021 г, на Гайдаровском форуме «Россия и мир после пандемии», Глава Якутии анонсировал старт проекта и высказал готовность поделиться разработкой с другими регионами России. Предложение Главы Якутии было поддержано заместителем министра цифрового развития России Олегом Качановым, который отметил, что это, как минимум, даст возможность снять нагрузку на типовые обращения граждан и оставит только сутевые, где нужно непосредственное реагирование.

За последние годы Якутии удалось сделать стремительный рывок в области цифровых технологий и добиться впечатляющих результатов. Сегодня республика входит в топ-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг, обеспечивая около 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока. В конце 2020 г. в регионе была принята Стратегия цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы до 2030 г.