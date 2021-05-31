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Syssoft оснастил «Акселболт Девелопмент» решениями Atlassian

Компания Syssoft, центр экспертизы в области подбора и дистрибуции программного обеспечения, завершила проект по поставке решений Atlassian разработчику мобильных игр «Акселболт Девелопмент».

В рамках проекта компания получила лицензии ПО для отслеживания Agile-проектов Jira и среды создания баз знаний Confluence.

«Геймдев — очень динамичная индустрия. Мы разрабатываем игры, поэтому для нас невероятно важна оперативность и гибкость рабочих процессов. Софт от Atlassian, который поставил нам Syssoft, помогает организовывать проекты на высоком уровне, решать сложные задачи и, что немаловажно, оперативно выводить новые игры на рынок», – рассказал Айнур Багаутдинов, директор Axlebolt Development.

Jira — функциональный инструмент управления работой, подходящий для самых разных случаев, от управления требованиями и сценариями тестирования до Agile-разработки программного обеспечения.

Confluence — хранилище документов для совместного доступа к файлам. Среда также позволяет создавать базы знаний и давать доступ к нему всем пользователям, для чтения и редактирования.

«В геймдеве чаще всего используется два основных подхода управления проектом и командой: и Agile, и так называемая “каскадная модель”. Для каждого из них можно использовать решения Atlassian, которые в одном инструменте собирают сразу несколько, позволяя планировать, отслеживать и выпускать программное обеспечение мирового уровня», — отметила Александра Голомидова, руководитель отдела активных продаж компании Syssoft.

Эльяс Касми

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