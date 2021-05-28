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Гознак и Uniteller представили платформу для проектов Карты жителя

Компании Uniteller и АО «Гознак» представили совместный продукт - Региональную платежную инфраструктуру для проектов Карты жителя. Одним из ключевых элементов платежной инфраструктуры является предпроцессинговый центр. С его помощью власти региона получают финансовый инструмент, позволяющий быстро запускать новые услуги и сервисы для граждан, а также управлять существующими проектами.

При внедрении продукта Uniteller и «Гознак» регионы России получат инструмент для оказания адресной помощи жителям и достоверные данные о ее фактическом использовании, а за счет «умного» эквайринга минимизируют расходы бюджета.

«Инструмент адресной поддержки жителей позволит регионам достичь целевых показателей в рамках национальных проектов. Использование регионом надежного и удобного инструмента, в том числе повышает его цифровой имидж и доверие граждан к власти» - отметил директор по развитию проектных продаж Uniteller Андрей Давыдов.

Представители АО «Гознак» и Uniteller подчеркнули, что готовы к различным вариантам сотрудничества с регионами. Оно может развиваться как по инвестиционной, сервисной модели, так и в рамках проекта «Поставка и внедрение Платформы».

Эльяс Касми

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