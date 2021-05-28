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Formlabs объявила о партнерстве с Autodesk

Formlabs, разработчик и производитель технологий 3D-печати, объявила о партнерстве с компанией Autodesk. Цель партнерства – интегрировать программное обеспечение Autodesk Fusion 360 c SLA-принтерами Formlabs.

Благодаря партнерству пользователи смогут оптимизировать свой рабочий процесс с помощью новых САПР-инструментов для 3D-печати. Он объединяет лучшие возможности универсального пакета САПР от Autodesk с профессиональными результатами 3D-печати. Form 3 и Form 3L – первые принтеры с технологией стереолитографии (SLA), которые будут поддерживать новый набор инструментов.

Интеграция программного обеспечения включает совершенно новый графический интерфейс, с помощью которого пользователи могут визуализировать, как детали будут вписываться в объемы сборки Form 3 и 3L. Дизайнеры смогут настроить панель проектирования в соответствии с наиболее часто используемыми рабочими процессами 3D-печати. Кроме того, команды проектировщиков могут упростить управление файлами путем прямого экспорта файла form из Fusion 360. Это устраняет необходимость загрузки отдельных файлов STL, обеспечивая дизайнерам более надежный контроль версий.

Компания Formlabs тесно сотрудничает с разработчиками Autodesk, чтобы воплотить эту интеграцию в жизнь. «Интеграция принтеров Formlabs в Autodesk Fusion 360 – это большой шаг к оптимизации рабочих процессов аддитивного производства. Партнерство отражает замысел проектирования и производства новых продуктов в единой унифицированной платформе. Это позволяет экономить деньги и своевременно получать более качественный, последовательный и профессиональный результат», – cказал старший менеджер по продукту Autodesk Суалп Озел (Sualp Ozel).

Дмитрий Степанов

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