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«Автоматика» приняла участие в создании многофункционального цифрового комплекса «Киберполигон» СибГУТИ

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) открылся киберполигон, в который входят несколько объектов, в том числе: «Лаборатория кибербезопасности», «Лаборатория цифровых платформ госуправления Smart City», «Клуб по киберспорту». В свою очередь Новосибирский институт программных систем (НИПС) концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» принял активное участие в проекте и создал специализированную лабораторию по разработке общесистемного программного обеспечения, информационных систем, а также решений в области блокчейна и искусственного интеллекта.

«Киберполигон» СибГУТИ представляет собой мультифункциональный цифровой комплекс для тестирования техники и программного обеспечения, повышения грамотности в области информационной безопасности и цифровых технологий. Это виртуальная копия инфраструктуры компаний различных отраслей. «Киберполигон» позволяет отрабатывать практические навыки по работе с современными средствами защиты информации и реагированию на кибератаки, что важно, в том числе, при подготовке молодых специалистов по информационной безопасности.

Запуск и эксплуатация сегментов «Киберполигона» входит в список мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

«Лаборатория, созданная НИПС в рамках «Киберполигона», оснащена высокотехнологичными программными продуктами, с помощью которых студенты смогут изучить технологии для защиты ИТ-инфраструктуры виртуальных предприятий. Такие тренировки помогут повысить уровень подготовки специалистов, способных обеспечить информационную безопасность страны, и откроют новые возможности для реализации федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Дмитрий Степанов

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