«1С-ИжТиСи» вдвое ускорила обновление информационной системы в АО «Уралэластотехника»

В компании отмечают сокращение сроков обновления корпоративного решения на базе «1С:ERP».

АО «Уралэластотехника» — российское предприятие по производству резиновых технических изделий.

Управление и ведение учета на предприятии осуществляется в программе «1С:ERP». Из-за особенностей доработок на ручное обновление системы компания тратила до двух недель.

Чтобы снизить временные издержки компания обратилась к сервису «1С-ИжТиСи». Технологии автоматизации ижевской компании позволили ускорить проекты обновления в два раза.