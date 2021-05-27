Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан»

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, поставила в технологичный сервис по поиску недвижимости «Циан» решения Cloudflare для комплексной защиты веб-ресурсов от DDoS, брутфорса и атак на уровне веб-приложений. С помощью стека решений Cloudflare удалось повысить уровень безопасности веб-ресурсов компании.

В рамках проекта, проведенного силами Syssoft, Cloudflare и «Циан», была успешно реализована миграция на новое решение Cloudflare. Миграция на новую платформу произошла без прерывания обслуживания продуктивного трафика. Благодаря проекту удалось оптимизировать общую стоимость эксплуатации за счет минимизации внутренних и внешних ресурсов для настройки и эксплуатации.

«Циан» — крупнейший технологичный сервис по поиску недвижимости в России. Одним из ключевых наших фокусов является обеспечение высокого уровня защиты наших сервисов от веб- и DDoS-атак, обеспечение высокого уровня доступности наших сервисов для наших клиентов. Помимо функционала WAF и DDoS Protection, решение Cloudflare позволило решить ряд задач по борьбе с парсерами и ботами, а также CDN. Комплексное решение с богатым, гибким функционалом, высокий уровень SLA и качества поддержки – решение полностью оправдало наши ожидания и потребности», – сказал Евгений Радько, CISO в «Циан».

«Рисков безопасности становится больше с каждым днем, и обеспечивать непрерывность бизнеса все сложнее. В «Циан» адекватно оценивают риски, и специалисты компании проводят постоянный мониторинг, оптимизируют существующие и разрабатывают новые детальные правила с учетом особенностей отрасли. Решения Cloudflare помогают им принимать оперативные решения: включать необходимые функции платформы, выполнять гранулярную настройку специфичных алгоритмов защиты в соответствии с требованиями бизнеса», – отметил Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений Syssoft.

«Циан» – технологичная компания, создающая интернет-продукты на рынке недвижимости России. «Циан» управляет сайтом cian.ru – одним из крупнейших классифайдов по недвижимости в мире, а также рядом других интернет-ресурсов по поиску жилья. Офисы компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Архангельске, Челябинске, Красноярске, Тюмени и Перми.

Аудитория сайтов «Циан» перешагнула отметку 21 млн уникальных посетителей в месяц.