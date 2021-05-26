«Корус консалтинг» открыла API контент-сервера платформы «Спутник ЕСМ»

ГК «Корус консалтинг» выпустила обновление платформы «Спутник ECM» (версия 2.4), в котором открыла для сторонних разработчиков API контент-сервера. Теперь партнеры компании смогут не только создавать новые компоненты для интерфейса пользователей, но и добавлять новую функциональность для своих решений. Также специалистами вендора были выполнены работы по переводу всех встроенных в коробочное решение типов документов на кастомные, реализованные на визуальных конструкторах.

В новой версии стала доступна библиотека разработчика – Sputnik Foundation Classes (SFC) которая предоставляет объектно-ориентированную программную среду для доступа к службам и механизмам контент сервера платформы «Спутник».

REST API включает свыше 50 методов и предоставляет весь набор необходимых инструментов для работы с объектной моделью (аутентификация, управление сессиями, работа с пользователями и группами пользователей, правами на объекты, управление контентом и объектами). Благодаря этому партнеры и заказчики могут самостоятельно расширять функциональность решения силами своих разработчиков – например, добавлять новую бизнес-логику по обработке документов или назначению прав, а также создавать собственные модули интеграции с внешними информационными системами без привлечения вендора.

«Аналогичные инструменты есть в платформе EMC Documentum (DFC – Documentum Foundation Classes) и других аналогичных решениях класса enterprise. Теперь они стали доступны в российской ЕСМ-платформе, что является для нас большим шагом вперед. Sputnik Foundation Classes снимает все ограничения для наших партнеров в части кастомизации решений для своих заказчиков», – отметил Павел Перов, руководитель направления «Спутник ЕСМ» ГК «Корус консалтинг».

Также в новой версии переведены на визуальные конструкторы все типы документов коробочного решения: входящие, обращения граждан, исходящие, распорядительные, организационные, внутренние, финансовые документы и комплекты финансовых документов, договоры и дополнительные соглашения.

Теперь для всех типов и видов документов за несколько минут возможно подключить новый справочник, создать новый тип задачи и новое состояние, изменить набор атрибутов, маршрут, правила обработки, определить использование электронной подписи и назначения прав, создать новые роли, а также изменить параметры интеграции. Новые настройки можно применить в работающей системе без ее перезагрузки. В случае необходимости разработчики партнера или заказчика смогут собственными силами расширять функциональность визуальных конструкторов, что позволяет реализовать любые типы документов и определять необходимую бизнес-логику их обработки.