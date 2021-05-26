ГК «Эдит про» и «Шерпа роботикс» займутся внедрением RPA в связке с «1С»

Интегратор «Эдит про» и российский разработчик ПО для роботизации бизнес-процессов «Шерпа роботикс» заключили партнерское соглашения. Стратегическое партнерство с «Шерпа роботикс» позволит «Эдит про» пополнить RPA-технологиями портфель продуктов, которые компания предлагает заказчикам.

Gartner прогнозирует, что к 2022 г. 90% крупных организаций во всем мире будут использовать инструменты роботизации бизнес-процессов (RPA), чтобы уменьшить зависимость от человеческих ресурсов в части выполнения простых рутинных операций. Речь идет, например, о регистрации документов или повторном вводе одинаковых данных. Эти процессы отнимают до 80% рабочего времени офисных сотрудников. RPA способна автоматизировать большую часть из них, освободив работников от монотонных и повторяющихся задач.

Программный робот взаимодействует с программами, приложениями, электронными документами через пользовательский интерфейс, как если бы это делал человек. Он может автономно выполнять простые действия: вносить данные, собирать информацию, заполнять формы и документы. При этом робот не устает, не выгорает и работает с равной производительностью в течение всего дня. Развертывание всего одного программного робота может заменить наем 2-5 человек.

По итогам партнерства с «Шерпа роботикс» клиенты ИТ-компании «Эдит про» получат доступ к платформе Sherpa RPA — комплексному инструменту, предназначенному для запуска и контроля программных роботов.

Процесс создания и настройки роботов на платформе Sherpa RPA не требует сложного программирования. В системе предусмотрены готовые шаблоны и более 300 функциональных блоков для автоматизации всех аспектов бизнеса. Благодаря этому с разработкой и обслуживанием роботов может справиться сотрудник без глубокого технического бэкграунда: аналитик, продакт-менеджер или системный администратор. При этом разработка робота может пройти менее чем за месяц.

«Партнерство с ИТ-компанией “Эдит про”, обладающей широким опытом внедрения учетных решений для крупных корпоративных заказчиков, позволит нам участвовать в масштабных комплексных проектах автоматизации на базе “1С”. Мы считаем, что программные роботы могут усилить подобные проекты. Поэтому вместе с партнерами планируем расширять поддержку продуктовой линейки “1C”», – сказал Константин Артемьев, генеральный директор «Шерпа роботикс».

«Мы давно заметили спрос на технологии роботизации со стороны наших заказчиков. Программные роботы просты в создании и настройке, не требуют штата ИТ-специалистов для развертывания и при всем этом дают быстрый экономический эффект. Мы рады, что нашли партнера, занимающегося разработкой RPA-решений, которые легко интегрируются с “1С”-экосистемой. В перспективе Sherpa RPA поможет нашим клиентам полностью избавить сотрудников от выполнения таких задач, как загрузка отсканированных первичных документов в “1С”, обработка актов сверки, регистрация новых сотрудников в учетных системах и многих других рутинных операций», – отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».