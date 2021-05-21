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Сквозная аналитика Mango Office стала более удобной для крупных рекламодателей

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Манго телеком» представил весеннее обновление сквозной аналитики.

«Mango Office целенаправленно развивается по линии создания наиболее результативного пользовательского опыта на стороне средних и крупных заказчиков, – объясняет продакт-менеджер Дмитрий Солодкин. – Поэтому применяется новый подход и к содержательной стороне доступного анализа, и к его структуре».

Например, практика больших рекламодателей часто связана с продвижением в performance-каналах нескольких видов услуг, товаров или товарных групп одновременно. Ориентиры в маркетинге и продажах при этом могут значительно различаться в зависимости от целевой аудитории, уровня реального спроса, стоимостных и множества других факторов. Тогда оценка эффективности необходима по каждой продуктовой или сервисной категории в отдельности, а сами отчеты должны быть специально адаптированы к работе в таком режиме.

«По этой логике martech-платформа Mango Office сейчас заметно обновлена и в функциональной, и в интерфейсной составляющей. В режиме раннего доступа мы проводили тестирование при участии нескольких партнеров с соответствующим профилем потребления аналитических систем», – добавляет Солодкин.

Дополнительно в весеннем обновлении расширены возможности для таргетологов. Стал доступен весь необходимый функционал для отслеживания обращений и анализа расходов на площадках VK, Facebook, Instagram, MyTarget. Инвентарь включает работу с формами Leads, а также поддерживает пиксели.

Кроме этого, апдейт затронул техническую механику коллтрекинга. «Манго телеком» усовершенствовал скрипт вывода телефонных номеров на сайт заказчика в условиях высокоинтенсивного трафика. В основных кейсах скорость работы инструмента повысилась в среднем на 20%.

Коллтрекинг Mango Office функционирует с помощью автоматического добавления подменных номеров по реальному трафику. Заказчику не нужно приобретать для анализа рекламных источников отдельный пул телефонных номеров. Это позволяет снизить общие расходы и увеличить точность оценки эффективности рекламы, защищая аналитику от сбоев, когда количество пользовательских сеансов с рекламных размещений превышает количество свободных телефонных номеров.



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