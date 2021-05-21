Спецпроекты

Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Сател» получила обновленный сертификат соответствия на средство защиты информации - межсетевой экран, реализованный в устройствах сетевой безопасности серии Cisco ASA 5500. Сертификат был выдан Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (ФСТЭК России).

Сертификация соответствующего оборудования была произведена компанией «Сател» по схеме «серия», что предоставляет заказчикам возможность получения неограниченного количества сертифицированных межсетевых экранов Cisco ASA 5500.

Cisco ASA 5500 - межсетевой экран типов «А» и «Б», применяемый на физической и логической границе информационной системы или между физическими и логическими границами сегментов информационной системы. Межсетевой экран предназначен для интеграции локальных вычислительных сетей в сеть масштаба предприятия (Intranet) и в глобальные сети типа Интернет. Интеграция реализуется на основе задаваемых администратором правил фильтрации потоков информации по заданным направлениям, обеспечивающих разграничение доступа субъектов одной сети к объектам другой. Интерпретация набора правил осуществляется последовательностью команд программного обеспечения межсетевого экрана, которые разрешают или запрещают передачу пакетов данных в том или ином направлении.

Межсетевой экран серии Cisco ASA 5500 сертифицирован в Системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации № РОСС RU.0001.01БИ00 и имеет сертификат соответствия требованиям по безопасности информации № 4407, являющийся обновлением ранее выданного сертификата № 2934. Согласно сертификату, оборудование соответствует требованиям документов: требования к межсетевым экранам (ФСТЭК России, 2016); профиль защиты межсетевых экранов типа «А» шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ (ФСТЭК России, 2016); профиль защиты межсетевых экранов типа «Б» шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ (ФСТЭК России, 2016); требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий (утвержден приказом ФСТЭК России, 2020) по 6 уровню доверия.

«Межсетевые экраны Cisco ASA нашли широкое применение у наших заказчиков как в России, так и во всем мире. Их поддержка и сопровождение, и, в том числе, предоставление обновленных версий ПО, сертифицированных ФСТЭК России, является важной задачей для нас. Я уверен, что многие наши заказчики и партнеры будут рады узнать о появлении данного сертификата и возможности продолжать использовать наши решения для защиты своей информации, там, где требуется применение сертифицированных средств» - прокомментировал Михаил Кадер, заслуженный системный инженер Cisco.

Межсетевой экран серии Cisco ASA 5500 может применяться для защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, а именно: в государственных информационных системах (ГИС) 3 класса защищенности; в АСУ ТП 3 класса защищенности; в значимых объектах КИИ 3 категории, а также для обеспечения 3 и 4 уровня защищенности персональных данных в информационных системах (ИСПДн).

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