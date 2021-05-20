Terralink внедрила кадровый электронный документооборот в «Мегафоне»

Terralink сообщила о реализации проекта по внедрению кадрового электронного документооборота в ПАО «Мегафон». Внедрение выполнено в рамках эксперимента Министерства Труда и Социальной защиты по переходу на электронный документооборот. Решение для электронного кадрового документооборота от Terralink охватывает всю структуру компании «Мегафон». Все сотрудники клиента имеют возможность вести свои документы в цифровом виде. Сейчас это около 10 подписываемых видов документов. Проект реализован экспертами Terralink на базе решений OpenText Extended ECM версии 16.2.0 за 9 месяцев.

Начали проект с проведения анализа кадровых документов и их классификации. На основе этих данных была разработана архитектура с учетом текущих инфраструктурных и софтверных ресурсов ПАО «Мегафон». Использование гибких методологий управления проектом позволило команде методологов и технических консультантов Terralink обеспечить максимальную вовлеченность конечных пользователей, предложить техническую архитектуру обмена кадровыми документами и внедрить систему в запланированные сроки.

Аналитическая и методологическая поддержка экспертов Terralink сопровождала все этапы проекта. В рамках проекта команда Terralink активно участвовала в методологически комитетах как Заказчика, так и Министерства Труда и Социальной защиты.

В решении на базе платформы OpenText специалистами Terralink реализована функциональность согласования и электронного подписания документов с обеих сторон с последующим хранением подписанных электронных документов и самих подписей к ним. Запущена электронная картотека кадровых документов сотрудников в электронном виде с надлежащей системой распределения доступа. Система доступа к документации по ролям необходима для корректной работы с персональными данными.

Эксперты Terralink использовали современный подход ведения проектов на базе методологии Agile – процессы и документы были разделены на спринты, благодаря чему подготовка системы к опытной промышленной эксплуатации проходила итерационно и позволяла оперативно решать все возникающие вопросы, позволив четко выдержать сроки проекта.

«Цифровизация внутренних бизнес-процессов является общемировой тенденцией, Мегафон рад быть среди первых в этом вопросе. Участие в эксперименте Министерства Труда позволило нам реализовать интересный и сложный проект по переходу на электронный кадровый документооборот. Благодаря ему мы не только упростили процессы, но и сократили время- и трудозатраты. Мы благодарны специалистам компании Terralink за созданную базу, которая позволит нам и дальше развивать данное решение», – отмечает Майя Решетова, руководитель управления документооборотом ПАО «Мегафон».

За полгода работы системы кадрового ЭДО были оформлены более 1000 новых сотрудников. Один процесс найма на работу с использованием электронной подписи экономит около 30 листов бумаги и значительно ускоряет процесс приема сотрудника.

«Компания Terralink уже более 10 лет является партнером ПАО «Мегафон». Мы очень гордимся, что смогли помочь команде Мегафона успешно внедрить электронный кадровый документооборот и принять активное участие во всех этапах эксперимента Министерства Труда и Социальной Защиты», – говорит Ильмира Каипова, директор по развитию бизнеса Terralink.

По итогам успешного проекта с Terralink компания «Мегафон» переняла экспертизу по платформе и продолжает дальнейшее развитие системы документооборота самостоятельно. Подготовленные шаблоны бизнес-процессов позволяют при необходимости быстро настроить и масштабировать проект на все организационные структуры заказчика.