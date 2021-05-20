Simetra и СПбПУ открыли совместную научную лабораторию интеллектуальных транспортных систем

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Политех) открыли совместную научную Лабораторию интеллектуальных транспортных систем.

Подготовка, создание и оснащение лаборатории состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве, которое Simetra и «Политех» подписали осенью прошлого года. Основной акцент в работе лаборатории будет сделан на изысканиях в области транспортного планирования и моделирования транспортных потоков, а также на разработке технических средств и различных ИТ-решений для транспортной отрасли.

«Научная лаборатория по развитию интеллектуальных транспортных систем станет важным направлением в нашей научно-образовательной работе. Сегодня многие регионы России начали создавать и внедрять отдельные элементы ИТС, и эта тенденция будет набирать обороты. Нам важно, чтобы выпускники нашего вуза обладали передовыми знаниями и навыками в области развития сложных транспортных систем, выходили на рынок труда конкурентоспособными и ‘’заряженными’’ идеями и знаниями для их воплощения. В этом нам поможет новая лаборатория», – рассказал ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Лаборатория располагается на базе СПбПУ. Simetra оснастила учебный класс современным оборудованием и программными комплексами PTV Traffic Suite, необходимыми для успешной исследовательской работы. Помимо этого, специалисты Simetra будут вести на базе лаборатории учебные курсы для студентов совместно с преподавателями СПбПУ.

«Вкладывать ресурсы в подготовку высококвалифицированных транспортных инженеров сегодня необходимо. Это залог будущего эффективного развития транспортной отрасли и страны в целом. Преподавание в Политехе позволит нам делиться со студентами практическими знаниями, которые наша команда накопила за 15 лет работы с проектами, разными и по масштабу, и по решаемым задачам. В основе обучения – освоение современных технологий для транспортного планирования и моделирования», – рассказал генеральный директор компании Simetra Владимир Швецов.

Открытие Лаборатории ИТС состоялось в ходе работы IV научно-практической конференции Ассоциации транспортных инженеров «Транспортное планирование и моделирование».