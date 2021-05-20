SberCloud расширил возможности облачной платформы для работы с ИИ с помощью oneAPI

«Сбер» объявил о расширении возможностей SberCloud ML Space — облачной платформы полного цикла разработки и реализации AI-сервисов. Она предоставляет инструменты и ресурсы для создания, обучения и развёртывания моделей машинного обучения — от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развёртывания моделей на мощностях SberCloud.

ML Space — облачный сервис, позволяющий организовать распределённое обучение с использованием масштабируемого семейства процессоров Intel Xeon со встроенными акселераторами ИИ. Его архитектура сформирована на базе собственного суперкомпьютера SberCloud «Кристофари», суммарная производительность которого составляет 6,7 петафлопс. Он находится на 40 месте в топ-500 самых высокопроизводительных систем мира.

Расширения возможностей удалось добиться благодаря применению открытой, основанной на стандартах, кросс-архитектурной модели программирования oneAPI, что позволяет разработчикам эффективно использовать производительность и уникальные возможности различных архитектур без исправления кода для каждой аппаратной платформы. Это дает свободу выбора лучшего оборудования для конкретной задачи.

В то же время oneAPI поддерживает известные языки программирования (например, C, C ++, Fortran и Python) и общие стандарты (такие, как MPI и OpenMP), обеспечивая функциональную совместимость и близкое соответствие с существующим кодом.

Генеральный директор SberCloud Евгений Колбин сказал: «Облачная платформа SberCloud ML Space создавалась, с одной стороны, для того, чтобы предоставить специалистам по работе с данными лучшие инструменты решения задач в области машинного обучения, а с другой - для того, чтобы упростить и максимально демократизировать процесс разработки и использования продуктов на базе искусственного интеллекта. Новые Intel oneAPI Toolkits идеально вписываются в идеологию ML Space. Теперь дата-сайентисты и ML-разработчики, работающие на производительной, гибкой и эффективной с точки зрения затрат процессорной архитектуре, смогут ускорить разработку и внедрение своих ИИ-продуктов, улучшить их характеристики. Уверен, все профильные специалисты по достоинству оценят новые возможности нашей облачной платформы».

ML Space объединяет популярные инструменты для работы с «большими данными» - Jupyter Notebook и Jupyter Lab, а теперь и инструменты для повышения производительности - Intel oneAPI Toolkits. Она построена по модульной архитектуре, что позволяет пользователям самостоятельно добавлять новые возможности. В течение года с момента данного анонса любой желающий может зарегистрироваться и получить тестовый доступ к платформе SberCloud ML Space, инструментарию Intel® oneAPI Toolkits и серверам на базе процессоров Intel.

Ражда Кодури, старший вице-президент, главный архитектор и руководитель подразделения по разработке архитектур, графики и программного обеспечения, Intel, отметил: «По мере того, как мир переходит в эру XPU, основанную на использовании сочетания архитектур, разработчикам требуются новые уровни абстракции для обеспечения производительности базового оборудования. Мы очень рады тому, что инструментарий Intel oneAPI Toolkits позволит пользователям облачной платформы SberCloud для искусственного интеллекта эффективно создавать производительное программное обеспечение для различных архитектур с использованием единой базы кода».

Intel oneAPI Toolkits помогают разработчикам эффективно создавать, анализировать и оптимизировать высокопроизводительные кросс-архитектурные приложения для различных XPU: процессоров Intel, графических процессоров и FPGA.

Эти наборы инструментов включают в себя кросс-архитектурный язык программирования oneAPI Data Parallel C ++ (DPC ++) и более 40 программных продуктов: компиляторы, библиотеки и инструменты для переноса, анализа и отладки, которые упрощают разработку приложений для обработки данных.

Один из ключевых элементов облачной платформы ML Space, модуль Environments, получит следующие наборы инструментов Intel oneAPI: Intel oneAPI Base Toolkit – основной набор инструментов и библиотек для разработки высокопроизводительных, кросс-архитектурных приложений.

Intel oneAPI AI Analytics Toolkit предоставляет специалистам по работе с данными, разработчикам искусственного интеллекта и исследователям знакомые и удобные инструменты для ускорения обработки и анализа данных на CPU и GPU архитектуры Intel.

Intel oneAPI HPC Toolkit позволяет создавать и оптимизировать высокопроизводительные приложения на основе Fortran, OpenMP и MPI, которые могут масштабироваться на новейших системах и кластерах на базе процессоров Intel. В сочетании с основным (Base) набором инструментов cодержит все необходимые средства для разработки высокопроизводительных приложений для решения научных или инженерных задач на системах с общей или распределенной памятью.

Intel Distribution of OpenVINO Toolkit – помогает оптимизировать, настраивать и запускать комплексный инференс с помощью оптимизатора моделей глубокого обучения, а также средств выполнения и разработки.