«Mail.ru цифровые технологии» представила российскую платформу процессной аналитики

«Mail.ru цифровые технологии» представила платформу Process Mirror: она позволяет компаниям управлять бизнес-процессами в режиме реального времени. Платформа класса Process Mining (процессная аналитика) помогает анализировать процессы, находить возможности для автоматизации и повышать эффективность трудоемких операций.

Process Mirror от «Mail.ru цифровые технологии» разработана для крупных предприятий, заинтересованных в оптимизации сложных внутренних бизнес-процессов. Платформа создает цифровую копию процессов — единую подробную картину происходящего в компании. С ее помощью можно сравнить реальные процессы с регламентами. Process Mirror позволяет выявить узкие места и предотвратить связанные с ними риски — а также найти точки роста и сферы, которые можно роботизировать, повысив эффективность.

Process Mirror интегрируется с любой корпоративной информационной системой (SAP, Oracle, «1С» и другими) и подходит для анализа практически любого бизнес-процесса – от обслуживания клиентов до внутреннего аудита и управления ИТ-инфраструктурой.

Используя Process Mirror, компания сможет повысить эффективность управления процессами, принимая взвешенные решения на основании данных. Это позволяет сократить затраты на ручной анализ процессов.

Платформа процессной аналитики «Mail.ru цифровые технологии» входит в реестр отечественного программного обеспечения.

«В компаниях, особенно в крупных, процессы часто работают неоптимально. Наше решение позволяет понять, на каких этапах происходят сбои, чтобы оперативно устранить их и тем самым повысить эффективность бизнеса. Process Mirror укажет на проблемные места и поможет увидеть потенциал для автоматизации», – сказал Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru цифровые технологии».

В ближайшее время функциональность решения пополнится модулем предиктивной аналитики, который будет прогнозировать развитие событий.