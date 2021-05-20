HR-команда приложения «Кошелек» изучила настроения сотрудников с помощью решения Talenttech

HR-команда приложения «Кошелек» измерила вовлеченность и удовлетворенность сотрудников с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение «Talenttech.вовлеченность» на базе единой HCM-платформы Talenttech. Исследование провели среди 200 сотрудников. «Кошельку» важно было узнать уровень вовлеченности сотрудников, чтобы сохранить командность при активных темпах роста.

«Раньше наш HR-отдел проводил исследования eNPS вручную, но вскоре мы поняли, что гораздо удобнее и быстрее изучать вовлеченность и лояльность команды с помощью профессиональных HRtech-решений. Мы получили хороший визуальный продукт для прохождения опроса, который позволил не просто увидеть средние показатели по компании, а оценить ситуацию в каждом отделе», – сказала Елена Садыкова, HR-директор приложения «Кошелек».

По итогам проекта выяснилось, что индекс вовлеченности персонала составил 77%. Это значит, что большая часть сотрудников «Кошелька» проявляет инициативность, высокий уровень мотивации и заинтересованности выполнять свою работу качественно; вовлечены 49% сотрудников; высоко вовлечены 28% сотрудников.

Перед прохождением сотрудник получает на почту письмо о том, что ему доступен опрос. Помимо ответов на вопросы, сотрудники могут оставлять развернутые ответы на открытые вопросы и обратную связь, которую можно проанализировать. Так, 75% опрошенных отметили, что полностью удовлетворены работой в «Кошельке» и 53% готовы рекомендовать компанию как работодателя.

«Для приложения «Кошелек» мы провели исследования вовлеченности и eNPS, определили влияющие на них факторы в цифрах, предоставили удобный личный кабинет с результатами и возможностью их просмотра в рамках конкретной аудитории – можно отследить не только отдел, но и должность, проект, стаж работы и т.д. В опросе приняли участие 84% сотрудников – достичь такого результата удалось, благодаря системе напоминаний и визуальному контентному наполнению вопросов. В личном кабинете клиент может ознакомиться с методологией и выводами к данным, такая умная система позволяет правильно интерпретировать метрики и комфортно вести клиента по работе с результатами», – сказала Марина Булдовская, руководитель модуля «Talenttech.вовлеченность».