«Битрикс24» достиг отметки в 9 миллионов зарегистрированных компаний

16 мая 2021 года в сервисе для управления бизнесом зарегистрировалась компания из Австралии. Она стала 9-миллионным пользователем «Битрикс24».

«Битрикс24» — это готовый набор инструментов для работы из дома или офиса, повышения продаж и автоматизации бизнеса: чаты и видеозвонки, задачи и проекты, CRM, календари, диск и многое другое. Сервис упростит ежедневную работу, вовремя напомнит о поручениях, о приближающихся сроках, поможет контролировать и планировать, эффективнее общаться с клиентами и продавать больше, автоматизировать бизнес-процессы в вашей компании.

Интерфейс IT-продукта локализован на 18 языков: английский, немецкий, французский, испанский, китайский (2 версии), португальский, итальянский, польский, русский, украинский, турецкий, японский, вьетнамский, индонезийский, малайский, хинди, тайский.

18 мая был представлен новый «Битрикс24.Берлин». Компания объявила о запуске следующих цифровых инструментов для бизнеса: редактор для совместной работы с документами, CRM.Оплата через WhatsApp, интернет-магазин «под ключ» за 2 минуты, CRM.Доставка, смарт-процессы, обновления видеозвонков, проекты 2.0.