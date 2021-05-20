«Акадо» запустила сервис видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию

«Акадо nелеком» после успешного тестирования запустила в коммерческую эксплуатацию услугу «Видеоаналитика». Тестирование прошло на площадке одного из московских застройщиков.

Сервис видеоаналитики - это специальное оборудование, в том числе серверное, программное обеспечение с алгоритмами машинного зрения, которые позволяют анализировать видеоизображения, и система видеонаблюдения.

Сервис имеет такие функции, как фиксация возгорания, задымления, оставленных вещей, распознавание лиц, номеров автомобилей, подсчет покупателей с определением их пола и возраста, контроль за доступом сотрудников на объект, работой персонала, соблюдением техники безопасности, мониторинг территории и другие возможности. Алгоритмы также помогают распознавать человека с повышенной температурой, определять наличие на лице медицинской маски, выявлять граждан, поведение которых неестественно, подозрительно или может представлять угрозу окружающим.

Услуга предоставляется по защищенным каналам связи «Акадо nелеком». Изображения с видеокамер передаются в собственный Центр обработки данных компании. Записи хранятся на сервере оператора и на резервном оборудовании. Система позволяет просматривать видео через веб-интерфейс, мобильное устройство и получать уведомления о событиях или инцидентах по электронной почте, посредством смс и мессенджеров. Специалисты Акадо обеспечивают сервисное обслуживание комплекса видеоаналитики 24/7.