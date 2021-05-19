Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера

Разработчики Addreality объявили о запуске рекламного плеера Addreality Box с полной маркетинговой функциональностью. Задача нового продукта — сделать любой ТВ-экран в магазинах, сервисных организациях, пунктах выдачи и других точках продаж инструментом для получения стабильной маркетинговой выручки.

Рекламный плеер Addreality Box стал первым продуктом, который был реализован вместе с партнером компании в рамках нового инвестиционного направления Addreality, в развитие которого было вложено более 60 млн руб.

Addreality Box представляет собой удобный медиаплеер, который по USB питается от экрана и обладает всей функциональностью платформы Addreality, включая видеоаналитику, таргетинг, управление контентом, и возможностью трансформировать любой экран в точку рекламной коммуникации с клиентом в офлайне.

Рекламный плеер использует инновационную технологию определения аудитории. Встроенная камера и искусственный интеллект позволяют ему обезличенно распознавать наличие аудитории, в том числе атрибуты характеризующие внешность и демографию, которой транслируется рекламный контент, подбирать персональную рекламу и собирать социально-демографические данные в режиме реального времени.

Новым продуктом Addreality уже воспользовались магазины сети супермаркетов «Верный», увеличив продажи отдельных категорий продуктов до 70%, а показатели среднего чека на 1,5-2%. Сейчас продукт тестируется в формате пилотных проектов и у других ретейлеров.

«Для нас важно было разработать продукт, который будет универсален для любого бизнеса: ретейл, сервисные организации, бизнес-центры и тд. Так, мы разработали Addreality Box, который предлагает полную маркетинговую функциональность в одной коробке, включая комбинирование программатик с прямыми продажами рекламы, — рассказывает Сергей Галеев, CEO Addreality.

Помимо этого, Addreality Box позволяет таргетировать аудиторию по полу, возрасту, эмоциям и другим атрибутам посредством видеоаналитики. Подобная технология полностью соответствует федеральному закону «О персональных данных». Видеоаналитика работает с помощью встроенной камеры из коробки Addreality Box без дополнительных интеграций и позволяет подключиться к крупнейшей сети рекламодателей с постоянным спросом на эфирное время.

Также ввиду ответственного отношения к проблемам сохранения окружающей среды, Addreality Box может быть переработан более чем на 85% и использован повторно.

Одна из услуг, которую предоставляет Addreality Box — Hot Swap, которая включает замену оборудования по любым заявкам без технической экспертизы в течение гарантийного периода. Устройство предоставляется по лизинговой модели, в связи с этим обновление оборудования в сети быстро окупается.

Сейчас Addreality продолжает развивать свою экосистему продуктов и разрабатывать программное обеспечение для централизованного управления интерактивными коммуникациями с покупателями на любых видах экранов.