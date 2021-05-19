SAS расширяет возможности для аналитики в облаке

SAS расширяет спектр поддерживаемых облачных сред за счет Amazon Web Services и Google Cloud. Этот шаг стал логическим продолжением адаптации аналитики к облаку после запуска платформы SAS Viya в среде Microsoft Azure в ноябре 2020 года и выхода платформы Red Hat OpenShift.

Отраслевые эксперты прогнозируют значительный рост рынка программного обеспечения на базе больших данных и аналитики в общедоступных облаках. Согласно отчету IDC Worldwide Big Data and Analytics Software Forecast, 2020–2024 (Прогноз по мировому рынку ПО на базе больших данных и аналитики на 2020-2024 гг.), развертывания на общедоступных облачных платформах составили 30,5% от всего объёма рынка программного обеспечения на базе больших данных и аналитики в 2019 году, а совокупный среднегодовой темп роста предположительно останется на уровне 23,2% вплоть до 2024 года. В то же время ожидается, что доходы от on-premise и других вариантов развертывания будут сокращаться до 1,2% ежегодно. Эта тенденция показывает, что организации, которые не спешат внедрять облачные технологии, могут отстать от конкурентов.

«Аналитика в облаке востребована клиентами. Мы гордимся нашим партнерством с Microsoft, помогающим создавать инновации, и запуском SAS Viya на базе Microsoft Azure. Также мы уважаем выбор наших клиентов в пользу других облачных сервисов. Поэтому мы следуем их запросам и пойдем туда, где находятся их данные, чтобы помочь им извлечь максимальную пользу из инвестиций в облачные сервисы и эффективнее достигать целей в области аналитики», – говорит Джей Апчерч (Jay Upchurch), директор по информационным технологиям SAS. Он также добавляет, что решение SAS Cloud, работающее в среде Microsoft Azure, показало рост на 34% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года.

В числе клиентов SAS, успешно использующих платформу SAS Viya в облаке – Axcess Financial, Banca Progetto, Center for Nonprofit Management, COPD Foundation, Gavilon Group, Georgia-Pacific, Orlando Magic, University of Texas at Arlington и другие лидирующие в своих областях компании и организации.

Так, производитель потребительских товаров Georgia-Pacific использует решения SAS для анализа более чем триллиона информационных записей по 150-ти североамериканским фабрикам каждые сутки. Компания повышает гибкость использования аналитики благодаря платформе SAS Viya на базе Amazon Web Services.

«Мы анализируем данные для получения ценной информации, которая помогает нам менять процессы и делать эффективные шаги, – говорит Рошан Шах (Roshan Shah), вице-президент Центра сотрудничества и поддержки Georgia-Pacific. – Благодаря аналитическим моделям SAS наши решения стали эффективнее, чем в те времена, когда мы полагались в основном на свои знания и опыт». Рошан Шах подробнее расскажет об этом внедрении в ходе SAS Global Forum в своем докладе What Innovation Around AI/Edge and Digital Transformation Means to Georgia-Pacific («Что инновации в области искусственного интеллекта и периферийного ИИ, и цифровая трансформация значат для Georgia-Pacific»).

Еще одним клиентом, который выбрал гибкость аналитических решений в облаке, стала снабженческая компания Gavilon Group. «Чтобы служить интересам наших партнеров, нам необходимо управлять большими объемами данных и рассчитывать риски в режиме реального времени, а также адаптироваться к новым сценариям, – говорит Тони Войцлавек (Tony Vojslavek), директор по управлению рисками Gavilon Group. – Поэтому мы перешли на SAS Cloud на базе Azure, что стало очевидным решением для Gavilon: поддержка, обновление серверов и мониторинг приложений переходит в ведение SAS, нашего давнего партнера, и теперь мы получаем преимущества от нового функционала и расширенных возможностей SAS Viya».