«Р7-Офис» запускает ЭЦП в редакторах

«Р7-Офис» запускает новую версию офиса. В этом релизе пользователям платформы стали доступны новые возможности, важнейшие из которых — возможность использования ЭЦП, новая опция подключения к беседе внешних абонентов по номеру телефона, а также несколько востребованных функций в офисных приложениях.

В числе важнейших новшеств — возможность подписывать документы, создаваемые в десктопных редакторах «Р7-Офис» электронной подписью через систему «КриптоПро» (ГОСТ). Пользователи платформы получают возможность создавать подписанные, а, следовательно, юридически значимые документы в формате PDF, который удобен в плане документооборота в первую очередь тем, что такие файлы выглядят совершенно одинаково на разных устройствах и платформах.

Давно ожидаемое нововведение для пользователей табличного редактора «Р7-Офис» — появились настройки проверки данных в ячейках. «Разрешенными» теперь можно выбрать списки (об этом давно просили пользователи), а кроме того — «любые значения», «целочисленные», «десятичные», «длину текста», «дату» или «время», и др. Также было доработано автоматическое развертывание форматированной таблицы, а также реализована вставка срезов для сводных таблиц. Кроме того, была добавлена возможность ввода пользовательского формата ячейки, а также новые функции: GROWTH, LOGEST, MUNIT, TREND, UNIQUE.

В редакторе текстовых документов реализована вставка и настройка списка иллюстраций, что упрощает работу над графическим оформлением документа. Также добавлена возможность ручного ввода размера шрифта до 300пт (в таблицах до 409пт).

Улучшения претерпел и редактор презентаций: появились настройки автоформатирования при вводе, а в меню настроек добавлены кнопки для увеличения/уменьшения размера шрифта.

Серьёзные улучшения коснулись также модуля «Команда», обеспечивающего коммуникации как между членами рабочей группы, так и внешние. В «Звонках» теперь можно добавлять к актуальному звонку внешних участников по номеру мобильного или городского телефона. Появилась возможность просматривать информацию о подключившихся и не подключившихся участников группы и внешних пользователях, повторно позвонить не подключившимся к звонку пользователям (если пользовать не взял трубку или отклонил звонок). Гостевые пользователи теперь будут получать уведомление при попытке подключения, если достигнуто максимальное количество участников в звонке.

В чатах теперь можно oтредактировать гостевые ссылки и телефоны в настройках уже созданных групп, закрепить чат в списке чатов, отключить уведомления из чата, позвонить или просмотреть список вложений не заходя внутрь чата. Появилась и возможность перейти к профилю пользователя в групповом чате при нажатии на его имя, аватар (фото) в сообщении или упоминании. Также теперь можно сохранять форматирование упоминаний, ответа на сообщение и пересылаемых сообщений.

В серверном API редакторов документов также произошли изменения: добавлен параметр customization.trackChanges: открытие редактора с включенным/выключенным режимом рецензирования. Также добавлен параметр customization.toolbarHideFileName: если имеет значение true, то имя файла в тулбаре скрывается.

Кроме того, была серьёзно улучшена стабильность работы — в редакторах «Р7-Офис» было исправлено более 60 ошибок.