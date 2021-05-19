«Инфосистемы джет» модернизировала Центр управления сетями Вологодской областной энергетической компании

«Инфосистемы джет» реализовала проект полного обновления Центра управления сетями Вологодской областной энергетической компании (ВОЭК), включая поставку материалов, оборудования, ПО, а также замену аналоговой мнемокарты на современную систему отображения информации. В технической приемке модернизированного Центра принял участие первый заместитель губернатора, председатель Правительства Вологодской области Антон Кольцов.

В 2020 году «Инфосистемы джет» выиграла тендер ВОЭК на реализацию комплексного проекта модернизации Центра управления сетями (ЦУС). Основная часть работ по проекту касалась замены аналоговой мнемокарты на современную систему отображения информации.

«Центр управления сетями — это “сердце” энергетической компании — в режиме 24/7 он отвечает за мониторинг рабочих показателей основного бизнес-процесса производственной линейки — оперативно-диспетчерское управление энергосистемой, аналитику, прогнозирование, повышение ситуационной осведомленности диспетчера, ускорение реакции и принятие правильных решений, — рассказывает Алексей Цветков, генеральный директор АО «Вологдаоблэнерго». — Проведенная глубокая техническая модернизация ЦУС включала одновременно и проектирование, и ремонтные работы помещения, поставку и пуско-наладку инженерной инфраструктуры и мультимедийного комплекса. Реализация такого проекта требует серьезных инженерных знаний и компетенций. Он мог вызвать сложности, но, благодаря высокой квалификации специалистов “Инфосистемы джет”, был выполнен качественно».

Раньше диспетчеры использовали в работе громоздкие mind map. На них были выведены показатели состояния электрических сетей, информация о нагрузках и чрезвычайных ситуациях. Только опытные сотрудники могли корректно читать карту и оперативно решать проблемы в случае каких-либо происшествий.

Сейчас информация выводится в удобном виде на видеостену Центра управления сетями шириной в 10 метров, которая состоит из жидкокристаллических панелей BARCO UniSee. Общее разрешение — 15 360 x 4 320 пикселей. Экраны вплотную расположены друг к другу и объединены контроллером в единое поле, которое позволяет диспетчерам вести круглосуточный сбор информации, управлять технологическими процессами, оперативно принимать решения при возникновении внештатных ситуаций.

«Основное преимущество нового Центра управления сетями — это комплексность отображения информации. Диспетчерская оснащена автоматизированными рабочими местами, аудиовизуальным комплексом для совместной работы и интегрированной системой управления, — говорит Ольга Сладкова, руководитель группы поддержки продаж мультимедийных систем Центра сетевых решений «Инфосистемы джет». — Сейчас сотрудник Центра может разбивать единое рабочее пространство на несколько областей, менять масштаб изображения, проводить онлайн-собрания, транслировать видео в многооконном режиме с возможностью произвольного позиционирования на поле видеостены без привязки к границам отдельных дисплеев».

Центр управления сетями Вологодской областной энергетической компании располагается в историческом здании Вологды, которое реконструировали последний раз в 1933 году. Новый этап глобальной модернизации прошел в конце 2020 года, а в апреле 2021-го состоялась техническая приемка ЦУС, которую посетил первый заместитель Губернатора, председатель Правительства Вологодской области Антон Кольцов. Он отметил, что модернизация повлияет на уменьшение масштабов аварийных ситуаций в области.

«Речь идет об оперативности реагирования на внештатные ситуации. К тому же часть из них можно предупредить, поскольку в системе задаются определенные параметры, и в случае отклонения от них идет мгновенное реагирование. Это позволяет быстро решить проблему и не допустить масштабного отключения электроснабжения, — приводит слова Антона Кольцова официальный портал Правительства Вологодской области. — В перспективе эта система позволит быстро и своевременно информировать граждан о фактах плановых и внеплановых отключений, прогнозах восстановления электроснабжения для населения».

Помимо установки мультимедийных решений специалисты «Инфосистемы джет» подготовили временный диспетчерский пункт, оснастили его мобильной системой комплексной обработки информации, организовали бесшовную работу, провели ремонт диспетчерской, поменяли электрику, поставили новую вентиляцию, системы кондиционирования, освещения и бесперебойного питания.