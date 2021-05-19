Accenture займется цифровой трансформацией Shiseido

Accenture и Shiseido создают совместное предприятие для ускорения цифровой трансформации мирового косметического бренда.

Совместное предприятие под названием Shiseido Interactive Beauty объединит около 250 ИТ-специалистов из команд Shiseido и Accenture. Accenture будет обучать специалистов Shiseido навыкам современных цифровых технологий.

Кроме того, сотрудничество с Accenture позволит компании перенести ИТ-инфраструктуру в облако и повысить эффективность использования ресурсов при одновременном снижении затрат на обслуживание.

Цифровая трансформация как часть корпоративной стратегии Shiseido «WIN 2023 and Beyond» предполагает проведение организационных изменений и инвестирование по направлениям долгосрочного роста компании: брендинг, инновации, цепочки поставок и развитие сотрудников.

Масахико Уотани (Masahiko Uotani), президент и главный исполнительный директор Shiseido, заявил: «Поскольку Shiseido стремится сделать мир лучше с помощью силы красоты, цифровая трансформация поможет нам быстрее реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию на рынке и пожелания клиентов».

Совместное предприятие будет работать с данными и передовыми технологиями, что поможет создать новые решения в области цифрового маркетинга и продвижения продуктов. Для этого компания будет использовать истории просмотров и покупок потребителей, как на цифровых платформах Shiseido, так и в офлайн-магазинах.

Кроме того, дополненная реальность и другие технологии будут использованы для предложения новых продуктов и услуг, включая индивидуальные предложения и консультации.

По словам Джули Свит (Julie Sweet), CEO Accenture, для компании большая честь помочь Shiseido ускорить выполнение смелой миссии по запуску инновационных продуктов в области красоты.

«Наше стратегическое партнерство основано не только на едином понимании целей в усовершенствовании сервиса работы с клиентами и расширения интеграции с ретейл-партнерами, но и углублении цифровых навыков сотрудников Sheisedo, а также проведении мероприятий в рамках развития устойчивой экономики, для достижения значимого результата и преимуществ», - отметила Джули Свит.

Ожидается, что Shiseido Interactive Beauty, контрольный пакет акций которой принадлежит Shiseido, начнет свою деятельность в июле.

«Цифровая трансформация помогает компаниям адаптироваться под запросы клиентов и меняющуюся ситуацию на рынке. Онлайн-продажи косметики, как и других товаров, по данным онлайн-ретейлеров, растут год от года и брендам необходимо задумываться о новых подходах в работе с клиентами и данными. Ключ к успеху в инновациях — это партнерства. Маркетплейсы и банки знают всё о покупках клиентов и уже готовы делиться этой обезличенной информацией в маркетинговых целях», - говорит Эмиль Алентьев, руководитель направления пользовательского опыта и дизайна Accenture в России.

По его словам, Accenture в России помогает многим брендам в организации трехсторонних партнерств для создания сервисов и инноваций в области цифрового маркетинга.

«Учитывая мировые тенденции, такие совместные предприятия будут всё чаще появляться на нашем рынке», - добавляет Эмиль Алентьев.