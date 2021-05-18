ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком»

SPIRIT, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявляет, что ООО «Альфасатком» использует ВКС VideoMost для корпоративных коммуникаций.

«Альфасатком» специализируется на разработке программного обеспечения систем управления, создании и внедрении комплексов технических средств, комплексов средств автоматизации, спутниковых сетей связи (в том числе сетей связи специального назначения) и разработке технической документации. Центральный офис компании расположен в Москве, филиал находится в Калуге. Партнерами «Альфасатком» являются ГК «Роскосмос», АО «Российские космические системы», ПАО «Транснефть» и др.

«Перед нами стояла задача обеспечить видеоконференцсвязь и совместную работу в изолированной корпоративной сети. По результатам тестирования мы выбрали сервер VideoMost для видеоконференцсвязи после того как провели проверку основных функциональных возможностей и получили результат, удовлетворяющий нашим критериям. Использование VideoMost позволяет сделать взаимодействие сотрудников более безопасным и конфиденциальным по сравнению с зарубежными облачными ВКС сервисам, а установка сервера на облачных ресурсах компании гарантирует сохранность информации, что является важным аспектом деятельности для нашей организации», - комментирует Андрей Зинченко, технический директор «Альфасатком».

VideoMost может использоваться как облачный сервис видеоконференций и виртуальное пространство для совместной работы, а также устанавливаться в инфраструктуре организации или частном облаке, как это сделано в «Альфасатком». Собственный сервер используется для безопасной удаленной работы всех сотрудников из разных локаций и разных сетей, а также для организации автономной работы в закрытых сетях в крупных корпорациях и холдингах. VideoMost это продукт для унифицированных коммуникаций в котором видеоконференции интегрированы с корпоративным мессенджером TeamSpirit.im. а также обеспечивается совместимость с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами на основе поддержки практически всех популярных мировых стандартов связи и открытых протоколов.

Все деловые коммуникации с удаленными сотрудниками, партнерами, клиентами, поставщиками легко и удобно перенести из публичных незащищенных мессенджеров в безопасную систему корпоративных коммуникаций на базе сервера VideoMost, который позволяет не только проводить многопользовательские интерактивные видеоконференции, но также совместно просматривать экран и приложения, обмениваться файлами, использовать чат, загружать файлы, проводить голосования и опросы, записывать видеоконференции и т.п. Доступ к корпоративной системе видеокоммуникаций VideoMost и инструментам для совместной работы автоматически предоставляется каждому сотруднику как из офиса, так из любой другой локации, с любого пользовательского устройства и из любой сети. VideoMost интегрируется с бизнес-приложениями и системами электронного документооборота, используемыми на предприятии.