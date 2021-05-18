Спецпроекты

ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

SPIRIT, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявляет, что ООО «Альфасатком» использует ВКС VideoMost для корпоративных коммуникаций.

«Альфасатком» специализируется на разработке программного обеспечения систем управления, создании и внедрении комплексов технических средств, комплексов средств автоматизации, спутниковых сетей связи (в том числе сетей связи специального назначения) и разработке технической документации. Центральный офис компании расположен в Москве, филиал находится в Калуге. Партнерами «Альфасатком» являются ГК «Роскосмос», АО «Российские космические системы», ПАО «Транснефть» и др.

«Перед нами стояла задача обеспечить видеоконференцсвязь и совместную работу в изолированной корпоративной сети. По результатам тестирования мы выбрали сервер VideoMost для видеоконференцсвязи после того как провели проверку основных функциональных возможностей и получили результат, удовлетворяющий нашим критериям. Использование VideoMost позволяет сделать взаимодействие сотрудников более безопасным и конфиденциальным по сравнению с зарубежными облачными ВКС сервисам, а установка сервера на облачных ресурсах компании гарантирует сохранность информации, что является важным аспектом деятельности для нашей организации», - комментирует Андрей Зинченко, технический директор «Альфасатком».

VideoMost может использоваться как облачный сервис видеоконференций и виртуальное пространство для совместной работы, а также устанавливаться в инфраструктуре организации или частном облаке, как это сделано в «Альфасатком». Собственный сервер используется для безопасной удаленной работы всех сотрудников из разных локаций и разных сетей, а также для организации автономной работы в закрытых сетях в крупных корпорациях и холдингах. VideoMost это продукт для унифицированных коммуникаций в котором видеоконференции интегрированы с корпоративным мессенджером TeamSpirit.im. а также обеспечивается совместимость с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами на основе поддержки практически всех популярных мировых стандартов связи и открытых протоколов.

Все деловые коммуникации с удаленными сотрудниками, партнерами, клиентами, поставщиками легко и удобно перенести из публичных незащищенных мессенджеров в безопасную систему корпоративных коммуникаций на базе сервера VideoMost, который позволяет не только проводить многопользовательские интерактивные видеоконференции, но также совместно просматривать экран и приложения, обмениваться файлами, использовать чат, загружать файлы, проводить голосования и опросы, записывать видеоконференции и т.п. Доступ к корпоративной системе видеокоммуникаций VideoMost и инструментам для совместной работы автоматически предоставляется каждому сотруднику как из офиса, так из любой другой локации, с любого пользовательского устройства и из любой сети. VideoMost интегрируется с бизнес-приложениями и системами электронного документооборота, используемыми на предприятии.

Другие материалы рубрики

Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову»

Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021»

В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными

CNews выпустил первый обзор рынка терминалов сбора данных

Что на самом деле означают 2 самых главных параметра в DRaaS: RTO и RPO

Минцифры: действующие госинформсистемы обошлись бюджету России в 460 миллиардов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Техноблог

PPTP-подключение — что это такое и безопасно ли оно?

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте

Революция в спинтронике на подходе — ученые создали новые квазичастицы
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России