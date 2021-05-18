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SAS расширяет возможности для аналитики в облаке

Интеграция Бизнес-приложения Облака

SAS объявила о расширении спектра поддерживаемых облачных сред за счет Amazon Web Services и Google Cloud. Этот шаг стал логическим продолжением адаптации аналитики к облаку после запуска платформы SAS Viya в среде Microsoft Azure в ноябре 2020 г. и выхода платформы Red Hat OpenShift.

Отраслевые эксперты прогнозируют значительный рост рынка программного обеспечения на базе больших данных и аналитики в общедоступных облаках. Согласно отчету IDC Worldwide Big Data and Analytics Software Forecast, 2020–2024 (Прогноз по мировому рынку ПО на базе больших данных и аналитики на 2020-2024 гг.), развертывания на общедоступных облачных платформах составили 30,5% от всего объема рынка программного обеспечения на базе больших данных и аналитики в 2019 г., а совокупный среднегодовой темп роста предположительно останется на уровне 23,2% вплоть до 2024 г. В то же время ожидается, что доходы от on-premise и других вариантов развертывания будут сокращаться до 1,2% ежегодно. Эта тенденция показывает, что организации, которые не спешат внедрять облачные технологии, могут отстать от конкурентов.

«Аналитика в облаке востребована клиентами. Мы гордимся нашим партнерством с Microsoft, помогающим создавать инновации, и запуском SAS Viya на базе Microsoft Azure. Также мы уважаем выбор наших клиентов в пользу других облачных сервисов. Поэтому мы следуем их запросам и пойдем туда, где находятся их данные, чтобы помочь им извлечь максимальную пользу из инвестиций в облачные сервисы и эффективнее достигать целей в области аналитики», – сказал Джей Апчерч (Jay Upchurch), директор по информационным технологиям SAS. Он также добавил, что решение SAS Cloud, работающее в среде Microsoft Azure, показало рост на 34% в годовом исчислении в I квартале 2021 г.

В числе клиентов SAS, успешно использующих платформу SAS Viya в облаке – Axcess Financial, Banca Progetto, Center for Nonprofit Management, COPD Foundation, Gavilon Group, Georgia-Pacific, Orlando Magic, University of Texas at Arlington и другие компании и организации.

Так, производитель потребительских товаров Georgia-Pacific использует решения SAS для анализа более чем триллиона информационных записей по 150 североамериканским фабрикам каждые сутки. Компания повышает гибкость использования аналитики благодаря платформе SAS Viya на базе Amazon Web Services.

«Мы анализируем данные для получения ценной информации, которая помогает нам менять процессы и делать эффективные шаги, – сказал Рошан Шах (Roshan Shah), вице-президент центра сотрудничества и поддержки Georgia-Pacific. – Благодаря аналитическим моделям SAS наши решения стали эффективнее, чем в те времена, когда мы полагались в основном на свои знания и опыт».

Еще одним клиентом, который выбрал гибкость аналитических решений в облаке, стала снабженческая компания Gavilon Group. «Чтобы служить интересам наших партнеров, нам необходимо управлять большими объемами данных и рассчитывать риски в режиме реального времени, а также адаптироваться к новым сценариям, – сказал Тони Войцлавек (Tony Vojslavek), директор по управлению рисками Gavilon Group. – Поэтому мы перешли на SAS Cloud на базе Azure, что стало очевидным решением для Gavilon: поддержка, обновление серверов и мониторинг приложений переходит в ведение SAS, нашего давнего партнера, и теперь мы получаем преимущества от нового функционала и расширенных возможностей SAS Viya».



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