HP EliteOne 800 обеспечивает комфортную совместную работу в гибридных рабочих средах

HP Inc. представила моноблок EliteOne 800 G8 All-in-One (AiO), призванный обеспечить еще более комфортные условия для совместной работы и наладить взаимодействие между пользователями в условиях гибридного рабочего графика. Также HP дополнительно анонсировала новые модели настольных ПК коммерческого сегмента.

Сегодня на фоне пандемии сотрудники еще больше стремятся наладить стабильную коммуникацию друг с другом – будь то через установление зрительного контакта, использование языка тела, или за счет использования чистого и четкого звука во время аудиоконференций. Поскольку 32% офисных сотрудников рассчитывают в обозримом будущем продолжать работать из дома, а 26% намерены распределить свое рабочее время между домом и офисом, решающее значение для них приобретают технологии, которые помогли бы преодолеть физическое расстояние между членами команд.

«Пандемия не только отчетливо показала, какую важную роль персональные компьютеры играют в нашей жизни, но и дала лучшее понимание того, как мы взаимодействуем друг с другом, поддерживаем связи и повышаем нашу продуктивность в работе как дома, так и в офисе, – отмечает Энди Роудс (Andy Rhodes), глава подразделения корпоративных персональных систем HP Inc. – Наше портфолио настольных ПК премиального сегмента обеспечивает уникальные возможности для совместной работы и оптимальную производительность в новых рабочих средах».

HP EliteOne 800 G8 AiO создан для совместной работы, удобного взаимодействия с коллегами и призван повысить продуктивность как дома, так и в офисе. HP EliteOne 800 G8 AiO – мощная система, позволяющая комфортно проводить виртуальные совещания из дома или офиса. Компьютер доступен в конфигурациях с диагональю 23,8 дюйма или 27 дюймов и оснащен встроенной выдвижной камерой, благодаря чему пользователи получают улучшенные возможности для общения с коллегами.

Устройство построено на базе процессора Intel Core 11 поколения и может использоваться для проведения виртуальных совещаний, позволяя пользователям быстро и эффективно работать в режиме многозадачности и активно участвовать в совместной деятельности. В то же время технологии защиты HP обеспечивает безопасность конфиденциальных данных.

Коммуникация в виртуальном мире начинается с установления зрительного контакта. Опциональная двухсторонняя 5-мегапиксельная камера обеспечивает высокую четкость изображения. Теперь необязательно постоянно находиться перед экраном во время видеоконференции: функция интеллектуального отслеживания движений лицевых мышц Face tracking фиксирует изображение пользователя в кадре, даже если он отходит от своего рабочего места. Камера обладает широким углом обзора, благодаря чему участники звонка смогут наиболее выгодно выглядеть на экранах собеседников. Функция распознавания окружения Auto Scene Detection автоматически настраивает камеру для оптимального качества видео, гарантируя пользователям четкую и яркую картинку в любое время суток.

Премиальные аудио-функции, сводящие к минимуму посторонние звуки. Система шумоподавления на базе искусственного интеллекта блокирует не только шумы в помещении, но и звуки со стороны виртуальных собеседников. Это первый ПК от HP с подобной расширенной функциональностью, который позволяет фильтровать более 350 миллионов типов голосов и шумов. Технология HP Dynamic Voice Leveling автоматически регулирует громкость голоса для поддержания комфортного звука вне зависимости от расстояния до микрофона. Технология HP Sound Calibration позволяет настроить систему для получения иммерсивного звучания, а HP Dynamic Audio использует искусственный интеллект с целью выбора оптимальных настроек для передачи речи, воспроизведения музыки или просмотра фильмов с подавлением фоновых шумов.

Работа с максимальной эффективностью. Пользователи могут качественно оптимизировать свою работу за компьютером в общественных местах. Технология HP Run Quiet Design тщательно настраивает вентиляторы, чтобы система охлаждения работала тихо и эффективно, сводя к минимуму отвлекающие факторы для пользователей и окружающих. Функция HP Modern Standby обеспечивает быструю готовность устройства к работе: загружает электронные письма, получает сетевые события и выполняет другие важные обновления, пока компьютер находится в спящем режиме и подключен к сети. Технология HP Presence Aware помогает защитить личные данные, блокируя компьютер, когда пользователь отходит от своего рабочего места и выводит его из спящего режима, когда пользователь возвращается.

Специальные функции для системных администраторов. ИТ-подразделения получают решения, упрощающие развертывание, защиту и управление парком устройств. Средства администрирования HP Manageability Integration Kit помогают сократить время установки компьютера и позволяют ИТ-сотрудникам эффективнее управлять устройствами. Ассистент установки обновлений HP Patch Assistant обеспечивает автоматизацию обновлений программного обеспечения в соответствии с графиком, составленным ИТ-специалистами, при этом установка обновления не требует присутствия конечного пользователя и не зависит от его действий.

Модель HP EliteOne 800 G8 All-in-One –коммерческий моноблок с функцией шумоподавления на базе искусственного интеллекта и первый в мире коммерческий моноблок с функцией распознавания присутствия пользователя, которая помогает экономить время и обеспечивает защиту данных за счет возможности бесконтактного входа и выхода из системы.

Модель HP EliteOne 800 G8 All-in-One входит в портфолио самых экологичных и устойчивых компьютеров в мире: корпуса его динамиков изготовлены с использованием океанического пластика, а упаковка – из формованных волокон, полностью подлежащих повторной переработке. Компьютер сертифицирован на соответствие требованиям стандарта ENERGY STAR и прошел регистрацию EPEAT в 19 странах мира.

Персональные компьютеры серии HP EliteDesk 800 G8 могут использоваться в режиме многозадачности и представлены в различных форм-факторах. Каждая настольная модель подразумевает возможность удобной конфигурации и расширения, что существенно экономит время ИТ-специалистов. Все это позволяет стандартизировать парк оборудования, который можно сконфигурировать для различных типов пользователей, что в свою очередь помогает сделать управление конечными точками проще и удобнее.

Модель HP EliteDesk 800 G8 Desktop Mini отличается высокой производительностью и широкими возможностями настройки для использования в небольших пространствах – она идеально подходит для дома или офиса, и обладает достаточной мощностью для эпизодических работ со сложным контентом. Это самый компактный и мощный в мире компьютер для бизнеса в ультра-компактном форм-факторе (Ultra Small Form Factor, USFF).

HP EliteDesk 800 G8 Small Form Factor предлагает расширенные возможности для управления, является идеальным решением для работы дома или в офисе и подходит специалистам, напрямую взаимодействующим с клиентами или сотрудникам бэк-офиса.

HP EliteDesk 800 G8 Tower предназначен для обеспечения максимальной производительности и работы с ресурсоемкой графикой. Эта модель предлагает самые богатые возможности для расширения, что делает ее идеальным выбором для опытных пользователей, а также для тех, кому нужен надежный настольный ПК. Это самый производительный в мире компьютер для бизнеса в подобном форм-факторе.

HP EliteOne 800 G8 AiO поступит в продажу в России в июле 2021 года по цене от 99 990 рублей. HP EliteDesk 800 G8 Desktop Mini ожидается для продажи в России в июле 2021 года по цене от 65 990 рублей. HP EliteDesk 800 G8 Small Form Factor поступит в продажу в России в июле 2021 года по цене от 74 990 рублей. HP EliteDesk 800 G8 Tower появится в России в июле 2021 года по цене от 74 990 рублей. Все цены приведены на конфигурации с Windows 10 Pro.