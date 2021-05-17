Клиенты «Корус консалтинг» смогут эффективнее управлять данными с помощью платформы Informatica

ГК «Корус консалтинг» заключила партнерское соглашение с DIS Group, российским дистрибутором инновационных инструментов по управлению данными. Теперь клиентам «Корус консалтинг» будут доступны ведущие решения от Informatica, мирового лидера в области систем класса data governance.

Data Governance – стратегия эффективного управления корпоративными данными, которая позволяет бизнесу выстроить организованную работу с информацией и извлекать максимальную выгоду от её использования. Решения подобного класса применяются организациями во всем мире и завоевывают популярность в России.

Среди лидеров на рынке – платформа Intelligent Data Platform от Informatica, которая уже несколько лет удостаивается высоких оценок Gartner. На российском рынке ее представляет дистрибутор DIS Group, специализирующийся на инновационных решениях в области управления данными, бизнес-аналитики и защиты информации.

Преимущество Informatica – в широком наборе модулей. Среди них – решения для первичной обработки данных, обеспечение их защиты и конфиденциальности. Встроенный в платформу искусственный интеллект помогает оптимизировать каталогизацию и мониторинг информации, сокращает количество рутинных задач и предлагает бизнес-аналитикам рекомендации по принятию стратегических решений. Intelligent Data Platform даёт возможность компаниям увеличивать показатели ROI и выстраивать целостный подход управления данными в соответствии с нормами регуляторов. Решение доступно on-premises и в облачной среде. Платформа интегрирует уже зарекомендовавшие себя инструменты, такие как Axon Data Governance, Enterprise Data Preparation, Enterprise Data Catalog, Informatica Data Quality и др.

«Основа успешной цифровой трансформации – стратегический подход к управлению данными, именно поэтому интерес наших партнеров к таким продуктам стремительно растет. Мы расширяем нашу линейку решений интеллектуальной платформой Informatica, которая полностью отвечает запросам крупного бизнеса. Полностью интегрированное решение позволяет с максимальной производительностью обрабатывать данные в режиме реального времени и при этом сохраняет простоту поддержки. Адаптивность решений под конкретные задачи бизнеса позволит гибко внедрять систему и повышать отдачу от подобных проектов», – комментирует Алексей Свердлов, директор департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

«Мы горды тем, что представляем платформу Intelligent Data Platform от Informatica на российском рынке уже более 15 лет. Хочу отметить, что культура управления данными — важный следующий шаг на пути цифровой трансформации бизнеса и рады, что наши партнеры разделяют наше мнение», – заявляет Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.