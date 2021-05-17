БЦ «Атмосфера» благодаря Okdesk реализовал у себя бизнес-модель rent as a service

Бизнес-центр (БЦ) «Атмосфера» оцифровал все внутренние взаимоотношения в рамках сервиса, внедрив help desk систему Okdesk. В результате удалось повысить уровень лояльности арендаторов, настроить процесс оказания дополнительных услуг, обеспечить выполнение обращений в гарантированный срок.

Прежде сервисный отдел БЦ «Атмосфера» все заявки от арендаторов собирал в специально созданном электронном почтовом ящике. Взаимодействие подобным образом было чревато невозможностью получения обратной связи, контроля статуса, отслеживания ответственности и результатов по входящим обращениям. Приходилось проводить регулярные собрания, отнимающие массу времени, на которых обсуждались проделанные и предстоящие работы.

Чтобы решить выше перечисленные проблемы, руководство БЦ «Атмосфера» решило оцифровать все внутренние взаимодействия. Для этого была внедрена специализированная help desk система Okdesk.

Арендаторам стали доступны несколько каналов для регистрации обращений. С их помощью они могут отслеживать результаты работ по своим заявкам и оставлять оценки.

Сотрудникам сервисного отдела БЦ доступно удобное мобильное приложение, в котором в режиме онлайн можно ознакомиться с актуальным перечнем предстоящих работ. Это позволило им отказаться от регулярных планерок в офисе.

Благодаря help desk системе руководство БЦ «Атмосфера» контролирует работу сервисного отдела: отслеживает персональную выработку сотрудников, сроки решения по обращениям и т. д.

Okdesk позволил управляющей компании (УК) БЦ реализовать бизнес-модель rent as a service (аренда как сервис). Возможность биллинга дополнительных услуг повысила прозрачность и доверие между УК и арендаторами БЦ.

«Перед внедрением Okdesk мы ставили перед собой задачу повысить лояльность наших арендаторов благодаря качественному и своевременному сервису. Однако по ходу работы поняли, что наши клиенты нуждаются не только в четырех арендованных стенах, но и в дополнительных услугах, которые они готовы оплачивать отдельно», – рассказал руководитель УК БЦ «Атмосфера» Андрей Ребриков.

«Развитие потребительских предпочтений является одним из основных драйверов перевода всех внутренних взаимоотношений коммерческого объекта в цифру. На сегодняшний день практически невозможно организовать качественный и своевременный сервис для арендаторов без использования современных инструментов автоматизации», – отметил руководитель отдела развития отраслевых решений и интеграции Okdesk Игорь Кудинов.