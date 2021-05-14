Обновленная SAS Viya помогает эффективнее управлять большими данными

SAS продолжает совершенствовать свою облачную платформу SAS Viya, добавляя новые решения для управления данными, чтобы сделать работу с ними и с аналитикой еще проще и продуктивнее.

«Аналитика помогает компаниям извлекать ценность из накопленных данных. Чтобы повысить ее эффективность, важно правильно выстраивать процессы подготовки и управления данными, которые определяют, что попадает аналитическим моделям на вход и, в конечном счете, результат аналитики вообще. Новые продукты в составе платформы SAS Viya позволяют компаниям легко и наглядно готовить данные, а также вести учет информационных активов в облаке и на локальных площадках. Это фундаментальные элементы успешной аналитики», – комментирует руководитель группы управления данными SAS Russia Алексей Пятов.

Большинство специалистов по анализу тратят слишком много времени на подготовку данных, вместо того чтобы строить модели и предоставлять аналитические выводы руководителям компаний. Неважно, сложные или простые данные, компаниям нужны продукты, обеспечивающие гибкость и эффективно преобразующие данные для принятия правильных решений. Сегодня SAS объявляет о двух таких инновационных продуктах.

Доступная теперь в SAS Viya, SAS Studio Analyst дает возможность специалистам в области данных и аналитикам использовать среду самообслуживания для ускорения предоставления надежных данных для аналитики. SAS Studio Analyst позволяет пользователям настраивать визуальные цепочки трансформации данных, которые можно повторно использовать и гибко настраивать – в том числе создавать свои собственные блоки и определять для них интерфейс. Это помогает быстро запустить инициативы в области аналитики и эффективно организовать необходимые для нее данные.

В мире, где уже есть большое количество источников информации, компаниям трудно охватить все имеющиеся данные, определить содержание набора данных и оценить их пригодность для анализа. А с ростом числа источников данных эти проблемы усугубляются, влияя на качество аналитических результатов.

SAS Information Governance, также доступный теперь в SAS Viya, предоставляет интуитивно понятный каталог данных и средство поиска метаданных для аналитиков, бизнес-пользователей и ИТ-специалистов для обнаружения и управления ресурсами данных, одновременно регулируя и защищая данные. Благодаря этому решению специалисты по работе с данными могут тратить меньше времени на поиск и организацию данных и больше времени на реальный анализ.

Округ Риверсайд в Южной Калифорнии полагается на аналитику от SAS для улучшения здоровья и благополучия более 2,5 млн жителей. Округ столкнулся с проблемой объединения больших объемов данных из различных источников. Цель – удовлетворить потребности граждан в медицинском обслуживании. Средство – система здравоохранения, состоящая из крупного медицинского центра, стационарной психиатрической клиники и нескольких поликлиник.

Округ Риверсайд сотрудничал с SAS для разработки решения, которое сочетает в себе возможности подготовки и визуализации данных, а также углубленную аналитику. Продукты на базе SAS Viya позволяют округу интегрировать медицинские и не медицинские данные из государственной больницы, окружной тюрьмы, а также системы поведенческого здоровья, социальных услуг и информацию о бездомных.

Соединив эти базы данных, округ Риверсайд теперь видит, какие медицинские и социальные услуги получают самые разные слои населения, а также может сопоставить процесс и результаты лечения. Этому способствует уникальная технология, которая может идентифицировать человека, даже если имя, адрес или другие личные параметры не совпадают в разных базах данных.

Обновленная SAS Viya включает новые решения по управлению данными – SAS Studio Analyst и SAS Information Governance и обеспечивает непрерывное развертывание и обновление. Облачное ПО позволяет клиентам эффективно демократизировать аналитику в своих компаниях, одновременно беспрепятственно управляя аналитическими рабочими нагрузками и встраивая аналитику в различные операционные приложения для принятия правильных решений.