Российский производитель компания «Арго технолоджи ИСТ» готова поддерживать критическую инфраструктуру Московского метрополитена

Понимая важность задачи обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, а также запрет на допуск СХД иностранного производства, согласно Постановлению правительства РФ №1746 от 21.12.2019, ООО «Арго технолоджи ИСТ» (АРГО ИСТ) вышло с предложением рассмотреть применение своей собственной разработки Системы Хранения Данных (СХД) АРГО для построения систем видеонаблюдения на объектах ГУП «Московский Метрополитен» в качестве альтернативы имеющимся СХД иностранного производителя (DELL EMC Isilon).

«АРГО ИСТ» разработало и запатентовало программное обеспечение «Система хранения данных «АРГО» (СХД «АРГО»), свидетельство от 14 августа 2017 г. № 2017618991, также СХД «АРГО» Приказом Минкомсвязи РФ от 19.09.2019 № 518 включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. СХД «АРГО» создана для хранения больших объемов данных при максимальной производительности, с минимальными издержками.

СХД «АРГО» успешно применяется в инфраструктуре НТЦ «Модуль» (установлен второй по производительности в России кластер DGX NVIDIA, использующий гибридную СХД АРГО для хранения 1 ПБ «холодных» данных и 500ТБ «горячего» хранения массива исходных данных и промежуточных расчетов), Системе «Платон» (Система взимания платы с грузовых автомобилей массы более 12 тонн с целью компенсации вреда, наносимого федеральным трассам), а также в МОЭК с целью хранения видеоархивов.

«В ходе проектных работ создания медицинской лаборатории искусственного интеллекта министерства промышленности и торговли –“РЦУД и РТ”, нами был выбран отечественный производитель систем хранения данных - Арго технолоджи ИСТ. Благодаря большому релевантному опыту компании, в кратчайший срок была создана инфраструктура для задач масштабного искусственного интеллекта» – комментирует Савинков Илья Игоревич, первый заместитель генерального директора НТЦ «Модуль».

За все время эксплуатации СХД «АРГО» ни разу не зафиксировано инцидента, повлекшего за собой потерю данных. Что свидетельствует о высокой надежности решений.