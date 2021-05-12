Toshiba усилила линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения

Toshiba Electronics Europe GmbH выпустила два новых жёстких диска (HDD) в линейке S300, предназначенных для использования в малых и средних системах видеонаблюдения. Новинки доступны в емкостях 4 ТБ и 6 ТБ, и используют технологию черепичной магнитной записи (SMR), благодаря чему данные хранятся с более высокой плотностью. Диски оптимизированы для малых и средних развёртываний, позволяя увеличить ёмкость хранилища при меньших затратах и сокращённом энергопотреблении. Это означает, что пользователи смогут устанавливать одновременно технически продвинутые и относительно недорогие системы наблюдения.

Усовершенствование линейки направлено на удовлетворение растущего спроса на гибкую масштабируемость систем видеонаблюдения, таких как сетевые видеорегистраторы (NVR) и цифровые видеорегистраторы (DVR). Количество потоков с камер высокой четкости (HD) увеличилось вдвое — с 32 до 64. Помимо этого, размер буфера вырос до 256 МБ, что обеспечивает более плавную передачу данных с камер высокого разрешения.

Ларри Мартинес-Паломо (Larry Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH., объясняет: «Благодаря очередному расширению линейки S300 мы можем полностью удовлетворить потребности рынка систем видеонаблюдения. Новые модели ёмкостью 4 ТБ и 6 ТБ позволяют сократить общую стоимость владения такими системами для малых и средних предприятий при сохранении уровня производительности, качества и надёжности».

Две дополнительные модели в линейке S300 уже появились в продаже.