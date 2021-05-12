Спецпроекты

«Светец» дополнила платформу Svetets TMS возможностями речевой аналитики

Интеграция Бизнес-приложения

«Светец» в рамках стратегии развития продуктовой линейки обеспечила возможность интеграции сервисной платформы Svetets TMS с системами речевой аналитики сторонних разработчиков.

Решение реализовано в целях улучшения качества работы виртуальных колл-центров собственной разработки.

Речевая аналитика представлена на рынке различными брендами, Сервисная платформа Svetets TMS способна интегрироваться с большинством из них.

Реализованное решение позволяет: выгружать записи разговоров операторов колл-центров с клиентами в систему речевой аналитики; формировать отчеты по результатам комплексного анализа записанных разговоров; тарифицировать услуги речевой аналитики с помощью автоматизированной системы расчетов «Svetets BPS».

«Являясь поставщиком решений операторского класса, таких как «Виртуальный колл-центр», мы продолжаем развивать интеграционные возможности своей платформы, чтобы наши клиенты – в частности, операторы связи – могли предоставлять абонентам дополнительные услуги и сервисы, в том числе с использованием искусственного интеллекта, – сказал генеральный директор компании «Светец» Никита Журба. – Интеграция, выполненная с сервисами речевой аналитики, позволяет абонентам услуги «Виртуальный колл-центр» автоматизировать трудоемкие процессы контроля качества работы операторов и сокращать расходы на оценку их работы».

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