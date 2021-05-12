НКК, НПО «Русбитех» и ГК Astra Linux представили решения «Цифровая безопасная среда»

НКК, «НПО Русбитех» и ГК Astra Linux в рамках совместного участия в XIII Международном салоне «Комплексная безопасность — 2021» представляют комплекс продуктов и решений для обеспечения безопасности населения и территорий «Цифровая безопасная среда. От элементной базы до прикладного ПО». Решения, реализующие мониторинг и интегральную оценку состояния безопасности населения и территорий на всех уровнях — от объектового до федерального, — созданы на базе отечественных разработок.

Комплексное решение «Цифровая безопасная среда», представленное на стенде НКК, «НПО Русбитех» и ГК Astra Linux, позволяет агрегировать информацию от систем комплексного мониторинга субъектов РФ на федеральном уровне. На основании полученных данных можно осуществлять постоянный контроль ситуации и проводить онлайн-оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций для каждой территории. Это даст возможность принять меры для снижения таких рисков и избежать неблагоприятного развития событий или минимизировать их последствия.

Фундаментом решения «Цифровая безопасная среда» являются средства вычислительной техники отечественного производства компании «Аквариус», входящей в состав НКК. Оборудование (от серверов до клиентских устройств — рабочих станций, планшетов) входит в «Единый реестр российской радиоэлектронной продукции». Существенная часть моделей построена на базе процессоров семейств «Эльбрус» и «Байкал» и системном программном обеспечении Astra Linux.

Специализированная часть комплекса строится на базе систем. Объектовый уровень — платформа технологического мониторинга. Муниципальный уровень — платформа «Безопасный город». Региональный уровень — платформа «Безопасный город» и ситуационный центр высших должностных лиц. Федеральный уровень — платформа технологического мониторинга и отчетная система федерального уровня.

Цифровая IoT-платформа InOne компании Head Point является интегрирующим звеном, объединяющим и обрабатывающим потоки данных от систем видеонаблюдения, видеоаналитики и мониторинга IoT-устройств: датчиков, приборов и отдельных информационных систем.

Платформа «Безопасный город» объединит тысячи различных датчиков, единиц оборудования, автоматизированных систем служб городского хозяйства, ресурсоснабжающих организаций, объектов промышленности, транспортной инфраструктуры и других организаций и производств. Платформа на уровне муниципалитетов и регионов реализует поддержку задач реагирования на различные виды угроз: природные, техногенные, биолого-социальные и угрозы общественной безопасности и правопорядку.

Ситуационный центр высших должностных лиц регионов на базе аналитической платформы «Триафлай» компании «Доверенная среда» обеспечивает поддержку принятия решений на основе сбора, обработки и визуализации показателей систем и датчиков, установленных на территории региона, в разрезе муниципальных образований и локальных объектов.

Первый вице-президент НКК Евгений Закрепин отметил: «Опыт, компетенции и технологические возможности НКК, «НПО Русбитех» и ГК Astra Linux создают базу для реализации комплексного проекта федерального уровня, обеспечивающего цифровую безопасную среду. Нашей задачей мы видим не только развертывание и интеграцию представленных сегодня на стенде систем, но и глобальное развитие российской радиоэлектронной промышленности и информационных технологий в целях создания различных государственных информационных систем и обеспечения потребности в прикладных устройствах с полностью отечественными программно-аппаратными средствами».

Генеральный директор группы компаний Astra Linux Илья Сивцев сказал: «Сегодня комплексная безопасность государства — это в большей степени защищенность на уровне инфраструктуры и, в частности, ИТ-систем. Для нас развитие комплексных стеков с ИТ-решениями наших партнеров — от компонентной базы до системного и прикладного ПО — является стратегической задачей. Мы последовательно работаем в данном направлении, результатом чего в том числе является демонстрация продуктов на совместном стенде с НКК и «НПО Русбитех. Уверен, именно такие решения позволят осуществлять и поддерживать долгосрочные инициативы, нацеленные на обеспечение комплексной безопасности».