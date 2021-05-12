МТС реализовала проект «цифрового здания» в жилом комплексе группы «Эталон»

МТС создала единую многофункциональную инфраструктуру в новом жилом комплексе, объединив инженерные и телекоммуникационные системы в единую сеть, и установив на ней цифровые сервисы управления зданием. Объединение инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры в единый комплекс позволяет девелоперам сократить затраты на создание систем управления в жилых комплексах и повысить привлекательность и удобство зданий для жителей.

Новый подход к созданию инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры как единого продукта реализован в Москве в одном из корпусов ЖК «Серебряный фонтан», строительство которого ведет группа «Эталон». Параллельно с собственной сетью передачи данных по технологии GPON для предоставления услуг связи, МТС спроектировала и построила на объекте инженерную сеть систем жизнеобеспечения. На базе единой инфраструктуры можно использовать любое количество интеллектуальных сервисов управления зданием, таких, как автоматизированные системы управления и диспетчеризации, системы контроля и управления доступом (СКУД), видеонаблюдение, сбор и передача показаний счетчиков воды и электроэнергии и других, что позволяет снизить бюджет застройщика на этапе строительства.

В рамках проекта на объекте Группы «Эталон» МТС установила в одном из корпусов жилищного комплекса системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения, домофонов и бесконтактного прохода в подъезд на основе технологии BLE (Bluetooth Low Energy). Застройщику также продемонстрировали решение для организации бесконтактного прохода от входной группы до квартиры, для которого хозяину квартиры и людям, внесенным в базу системы, достаточно подойти к подъезду, чтобы дверь автоматически разблокировалась и открылась, лифт опустился на первый этаж и отвез жителей на нужный этаж проживания без нажатия на кнопки. Идентификатором для системы служит смартфон владельца.

«В практике российских застройщиков телекоммуникационная инфраструктура создается отдельно от инженерной и, как правило, разными компаниями. Строительство в зданиях многофункциональной инфраструктуры от единого поставщика — новое решение для девелоперского рынка. Такой подход имеет большие перспективы, поскольку выгоден для всех: застройщику он позволяет снизить затраты на внедрение технологических решений и направить экономию на повышение класса оборудования для эксплуатации, управляющей компании обеспечивает связность процессов на протяжении всего жизненного цикла здания, жильцам повышает уровень комфорта. МТС обладает всеми необходимыми ресурсами для создания многоцелевой инфраструктуры в домах и внедрения технологий, которые отвечали бы представлениям жителей Москвы о современном качественном жилье», — отмечает директор по работе с бизнес-клиентами московского региона МТС Андрей Панагушин.

Установленные системы можно интегрировать с облачной платформой управления многоквартирными домами VDome+ от МТС. Она предоставляет пользователям единое приложение для доступа к камерам видеонаблюдения, электронному ключу доступа в здание и взаимодействия с УК. Компания также обеспечила здания жилого комплекса «Серебряный фонтан» наиболее востребованными для дома видами связи: высокоскоростным проводным интернетом и цифровым телевидением.