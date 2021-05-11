Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP»

WiseAdvice-IT завершила проект комплексной автоматизации крупного рыбоперерабатывающего предприятия «Остров Аквакультура». Новая система «1С:ERP Управление предприятием 2» помогла улучшить планирование производства, организовать оперативный учет сырья и готовой продукции. Повысилась точность расчета потребности в кормах, оборачиваемость запасов ускорилась на 20%, потери, связанные с залеживанием и порчей кормов исключены. Качество кормов строго контролируется на этапе закупки и соотносится с полученными на производственных площадках-бассейнах результатами. В итоге оптимизирована работа с поставщиками, менеджеры закупают только те корма, которые гарантируют быстрый набор веса и роста рыбы. Все это помогает компании наращивать объемы производства в строгом соответствии с запланированными показателями.

Компания «Остров» с 2004 года занимается поставками свежемороженой рыбы и морепродуктов из России, Норвегии, Чили, Исландии, США, Сингапура, Индонезии, Китая, Дании, Вьетнама и других стран. В 2019 компания решила запустить собственное производство радужной форели, самостоятельно выращенной из икры. Для реализации проекта было создано дочернее предприятие «Остров Аквакультура». Сегодня в структуре компании три производственные площадки в Ардонском районе Республики Северная Осетия-Алания, цех переработки готовой продукции, управляющий офис в Санкт-Петербурге и склад готовой продукции в Подольске. Готовая продукция поставляется в крупные федеральные и региональные сети, рыбообрабатывающие заводы и хладокомбинаты.

Технологическая структура рыбоводного комплекса «Остров Аквакультура» включает инкубационный цех – инкубатор и питомник, а также мальковый, выростной и товарный участок. Для эффективного управления производством необходимо заранее планировать закупку икры и мелкой рыбы, вовремя передавать их на доращивание, в нужном объеме закупать корма и не допускать их залеживания, контролировать температуру и чистоту воды, уровень содержания в ней кислорода, сроки содержания рыбы. Готовая продукция – охлажденная и переработанная рыба – скоропортящийся товар, поэтому компании важно быстро обрабатывать заказы покупателей, оперативно планировать выпуск продукции с учетом планов продаж, текущих заказов и остатков готовой продукции.

Ранее в компании для управления производством и закупками использовались электронные таблицы и бумажные документы. Не была стандартизирована нормативно-справочная информация. Было сложно планировать и контролировать работу подразделений.

В связи с открытием третьей производственной площадки в компании был сформирован план по существенному увеличению объемов выпуска. Для успешной реализации плана необходимо было ускорить и упростить обмен данными между производством, отделом закупок и отделом продаж, усилить контроль за содержанием и этапами выращивания рыбы, сократить время на расчет норм кормления и повысить его точность. Департаменту закупок нужны были аналитические отчеты по результатам производственного процесса для оценки качества закупаемого сырья и дальнейшей оптимизации работы с поставщиками. Требовалось организовать оперативный складской учет, повысить точность расчета себестоимости, ускорить подготовку управленческой и регламентированной отчетности.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP. Управление предприятием 2» Партнером по внедрению стала компания WiseAdvice-IT, которая имеет статус «1С:Центр ERP» и специализируется на автоматизации производственных предприятий.

Автоматизировано управление производством. Организован оперативный контроль за выращиванием рыбы на каждом этапе технологического цикла – от помещения в бассейн икры до выемки рыбы для разделки, переработки и упаковки. В процессе выращивания рыба быстро меняет свой вес, в разные периоды роста имеет разную навеску. Чтобы упростить контроль за объемом биомассы в бассейнах реализован учет рыбы в двух независимых единицах измерения – килограммах и штуках. Это помогает компании точно рассчитывать потребность в кормах, планировать перемещение рыбы между участками содержания.

Фактическая себестоимость выпущенной продукции рассчитывается теперь автоматически, при этом учитываются не только расходы на сырье, но и все прочие затраты, связанные с выпуском продукции. В структуре себестоимости можно увидеть, сколько компания тратит на материалы, оплату труда, амортизацию, электроэнергию, техобслуживание, аренду и т. д. Это помогает руководству контролировать затраты и выявлять резервы для их снижения.

Отдел закупок теперь всегда располагает актуальной информацией об остатках кормов на складе и текущих потребностях производства. Это позволяет оперативно планировать заказы поставщикам, своевременно и в нужном объеме закупать корма, предотвращать их залеживание или нехватку на площадках. Оборачиваемость запасов ускорилась на 20%, исключены потери, связанные с истечением сроков годности кормов. Кроме того, у менеджеров появилась возможность формировать отчеты о влиянии качества закупаемых кормов на результаты производства. Компания смогла оптимизировать список поставщиков, исключив из закупок корма с самыми низкими показателями набора веса и роста рыбы.

Повысилась согласованность работы подразделений при создании планов закупок, продаж и производства. Ранее в процессе согласования планов использовались данные из разных файлов, на формирование планов могло уходить несколько дней, при этом была велика вероятность ошибок. Теперь планы оперативно формируются в системе на основании актуальной информации об имеющихся запасах, текущих заказах, потребностях клиентов и возможностях производственных площадок.

Ускорился сбор данных подразделений для формирования управленческой отчетности. Унифицирована нормативно-справочная информация, формы загрузок и формы отчетов, содержащих производственную и финансовую информацию. Специалисты финансово-экономического отдела тратят на 70% меньше времени на сбор и обработку информации.

Старший экономист ООО «Остров Аквакультура» Косарев Андрей Сергеевич отметил: «Внедрение «1С:ERP Управление предприятием 2» позволило нам создать фактически с нуля комплексную автоматизированную систему управления процессом выращивания рыбы от помещения в бассейн до выемки для разделки и переработки, что называется, «от А до Я». Самое главное, что дало нам внедрение – мы смогли увидеть и отделить друг от друга все затраты в структуре себестоимости – материалы, трудозатраты, амортизация, электроэнергия, техобслуживание, аренда и т. д. При этом мы можем оценить их на каждом этапе производства – когда и сколько было затрачено. Это дало нам возможность четко контролировать себестоимость продукции и повысить ее рентабельность. В планах, безусловно, дальнейшее развитие, поэтому очень важно, что 1С:ERP легко масштабируется под наши нужды, а также просто адаптируется под новые направления нашей деятельности».