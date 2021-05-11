Pepsico протестировала искусственный интеллект для правильного мытья рук

Pepsico успешно завершила пилотный запуск системы контроля за биобезопасностью «Direktiva: Санитария» от российского стартапа Connectome.ai на Царицынском молочном комбинате (входит в группу компаний Pepsico). Решение представляет собой «умный рукомойник» и использует технологии искусственного интеллекта и видеоаналитики для защиты сотрудников и клиентов от бактерий, вирусов и других болезнетворных организмов.

Система «Direktiva: Санитария» на интерактивном экране показывает, как правильно мыть руки, и контролирует процесс. Технологии видеоаналитики и искусственного интеллекта безошибочно распознают лица сотрудников, отслеживают использование мыла и правильность выполнения протоколов ВОЗ. Допуск на рабочее место разрешается только в том случае, если все действия выполнены верно и в нужной последовательности. Проведенные исследования подтвердили, что при использовании «умных» рукомойников качество мытья рук на 100% соответствует стандартам ВОЗ, а после на коже полностью отсутствуют болезнетворные бактерии и другие микроорганизмы.

«Сегодня сложно представить современную жизнь без цифровых технологий. Через цифровую трансформацию проходят все процессы нашей компании, включая и производственные. Благодаря цифровым решениям можно не только повысить его эффективность, снизить затраты природных и энергоресурсов, но и значительно улучшить процесс обеспечения пищевой безопасности на заводах», — сказал Даниил Белобратов, менеджер по стратегии производства.

«Для нас сотрудничество с Pepsico — это большой шаг в обеспечении биобезопасности продуктов для миллионов покупателей и огромная ответственность за их здоровье. Такое внимание к системе «Direktiva: Санитария» со стороны мирового лидера пищевой промышленности лишний раз подчеркивает ее актуальность и востребованность для производителей. Не имеющая аналогов в мире разработка ориентирована на самую широкую аудиторию: она легко интегрируется в производственный цикл как небольших производств, так и настоящих гигантов агросектора и пищевой промышленности», — сказал генеральный директор Connectome.ai Станислав Варич.