Спецпроекты

Мобильное приложение Salespal с технологиями Abbyy Mobile Capture упрощает работу менеджеров на выставках

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

FlippingBook, разработчик профессиональных программ для распространения журналов, каталогов, брошюр и другого контента, встроила технологию Abbyy Mobile Capture в приложение Salespal. В новой версии мобильного приложения пользователи могут с легкостью распознавать данные клиентов из визиток и бейджей, а затем вносить эту информацию в CRM-системы. Получив контактные данные потенциального заказчика, пользователь может быстро отправить ему листовки, каталоги продукции и другие маркетинговые материалы в электронном виде. Приложением пользуется 35 тысяч человек из более 100 крупных компаний.

Технологии Abbyy в сервисе Salespal позволяют быстро обрабатывать контакты новых клиентов. Пользователю достаточно навести камеру смартфона на визитную карточку или сфотографировать ее. Меньше чем за секунду Abbyy Mobile Capture автоматически распознает текст на карточке и выделяет нужные поля: ФИО, email, номер телефона и прочее. Все контактные данные, а также полученные фотографии визитных карточек, поступают во внутреннюю базу Salespal. Данные можно дополнить любыми комментариями, в том числе и голосовыми: когда нужно назначить встречу или сделать звонок, какие договоренности были достигнуты и на какие вопросы необходимо ответить. Из приложения менеджер может сразу отправить нужные рекламные материалы клиенту. Более того, руководитель sales-команды может оценить эффективность работы менеджеров на выставке по количеству собранных контактов, выгрузить всю таблицу данных в формате XLS или CSV для дальнейшей работы в CRM, а также скачать архив с фотографиями всех отсканированных визиток. Все эти возможности приложения помогают быстрее обмениваться информацией с клиентами в электронном виде, что более эффективно, удобно и экологично, чем раздача бумажных листовок.

«На мероприятиях менеджеры по продажам и маркетологи активно общаются с потенциальными клиентами. Иногда за одну выставку можно собрать от 50 до 400 новых контактов. В этой ситуации важно не просто получить визитки, а быстро обработать данные: записать телефоны и почту, добавить встречу в календарь, выслать информацию. Объединив в одном продукте интеллектуальные технологии Abbyy и уникальный формат документов FlippingBook, нам удалось создать действительно удобный инструмент для бизнеса, который значительно упростит работу менеджеров на выставках и конференциях», – комментирует Марина Агапова, директор по развитию Salespal.



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