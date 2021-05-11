«Инфосистемы Джет» поднимает тему хранения и управления данными в контейнерах с Portworx

«Инфосистемы Джет» поделилась своей экспертизой по организации хранения данных в Kubernetes. На мероприятии «Хранение и защита данных в Kubernetes: Portworx», проведенном вместе с Pure Storage, эксперты компании обсудили с клиентами актуальность управления данными в контейнерных платформах, подводные камни и способы их обхода.

Хранение и защита данных актуальны для большинства компаний, использующих контейнеры или только начинающих их внедрение. Эту проблему в числе самых горячих назвали 36% респондентов по данным глобального исследования, проведенного Gartner. Решения Portworx считаются лучшими в области хранения и управления данными в контейнерных платформах, согласно отчету GigaOm для Kubernetes Data Protection. Сегодня это ПО — часть портфеля Pure Storage.

В рамках собственной лаборатории DevSecOps инженеры «Инфосистемы Джет» изучили и протестировали более 10 решений для хранения данных в кластерах Kubernetes. По сравнению с аналогами продукт Portworx уникален в первую очередь своей функциональностью: он запускается не только в Kubernetes, имеет возможность переноса данных между кластерами и площадками, содержит инструменты для резервного копирования и репликации данных. Кроме того, «тест-драйв» показал его преимущества по наиболее важным критериям для Enterprise-сегмента — надежность и стабильность функционирования, гарантированная поддержка вендора, зрелость решения.

«Когда мы обсуждаем с клиентами сложности «вокруг» контейнеров и, в частности, Kubernetes, проблема хранения данных звучит в каждом втором случае. И, на первый взгляд, решений этой задачи — множество, часть из них на основе Open Source, крупные компании рассматривают и их. Но среди этого многообразия мы выделяем линейку решений Portworx для хранения, мониторинга, восстановления после аварий и безопасности, — рассказывает Александр Краснов, руководитель лаборатории DevSecOps «Инфосистемы Джет». — Тестирование решений Portworx окончательно убедило нас в том, что они отлично подходят для компаний с высокими требованиями по производительности и надежности».

Сегодня команда «Инфосистемы Джет» уже имеет внушительную практику внедрения контейнерных платформ и сопутствующих им ИТ-инструментов, обеспечивающих надежность. Эксперты компании поделились кейсами, в которых проблема управления данными в контейнерах стала отдельной задачей.

«Рынок ИТ сегодня переживает глобальный переход на контейнерные технологии. Pure Storage Portworx предоставляет клиентам полностью интегрированное решение для постоянного хранения, защиты данных, восстановления после аварий, безопасности данных, межоблачной миграции и миграции данных, а также автоматизированного управления емкостью приложений, работающих на Kubernetes, — отмечает Роман Волков, глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии. — Партнерство с ʺИнфосистемы Джетʺ открывает перед нашими клиентами широкие возможности для доступа к ведущему унифицированному решению Kubernetes».