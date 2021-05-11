Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы

«Эвотор» совместно с ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный ЗНАК») проанализировала потребности малого бизнеса, работающего в розничной торговле, и предложила дешевое коробочное решение «под ключ» для продажи маркированных товаров. Предприниматели могут арендовать полностью готовую онлайн-кассу, которая уже содержит необходимый набор приложений и комплектующих. Стоимость аренды комплекта оборудования и программного обеспечения составит менее 3 тысяч рублей в месяц.

Особенность розничной торговли маркированным товаром – в обязательном сканировании кода при продаже и передаче данных о закупке в систему «Честный ЗНАК». Для этого предприниматели должны принимать товар с использованием электронного документооборота (ЭДО), иметь договор с оператором фискальных данных, кассовую зону оборудовать 2D-сканером и быть зарегистрированным в системе «Честный ЗНАК».

С учетом потребностей малого бизнеса в сегменте розничной торговли «Эвотор» при поддержке оператора системы «Честный ЗНАК» разработал дешевое решение, которое позволит предпринимателям торговать маркированными товарами (обувь, табак, шины, фототехника, парфюмерия, одежда) и сэкономить при этом на покупке кассовой техники и программного обеспечения.

Благодаря разработанному «Эвотором» решению предприниматель сразу получит полный набор необходимого оборудования и ПО, который включает смарт-терминал, 2D-сканер, мобильный интернет. На смарт-терминал также установлены все необходимые приложения для ЭДО, товарного учета, продажи маркированного товара и алкоголя (ЕГАИС). Кроме того, решение включает помощь с регистрацией во всех системах для работы с маркировкой, настройку и регистрацию кассы в налоговой, обучение сотрудников и гарантированную сервисную поддержку.

Александр Смирнов, директор департамента по партнерским решениям «Центра развития перспективных технологий», отметил: «Беспроблемное подключение малого бизнеса к маркировке – один из приоритетов при внедрении системы «Честный ЗНАК». Эксперты ЦРПТ регулярно консультируют предпринимателей и помогают бизнесу находить наименее затратные способы для начала работы с маркировкой».

Вячеслав Предыбайло, директор по маркировке ИТ-компании «Эвотор», сказал: «Несетевая розница до сих пор слабо автоматизирована. Внедрение маркировки помогает совершить технологический прорыв ― перейти на современные кассовые решения, товарный учет и электронный документооборот с поставщиками. Так как у предпринимателей в малом и тем более в микро-бизнесе нет ИТ- специалистов, нет соответствующего опыта, все изменения им приходится внедрять своими руками. Поэтому они нуждаются в простых «коробочных» решениях».