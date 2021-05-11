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«Актив» и «Юнисаб» объявлили о старте технологического партнерства

Безопасность Бизнес Интеграция ИТ в банках

 «Актив», российский поставщик продуктов и решений в сфере информационной безопасности, производитель и разработчик средств аутентификации и электронной подписи, и «Юнисаб», разработчик и поставщик автоматизированной банковской системы Ubs.net и решений для финансовой отрасли, объявили о старте технологического партнерства. Стороны договорились об интеграции продуктов и решений «Рутокен» в систему ДБО «Ubs-Office, Юридические лица», входящую в состав АБС Ubs.net.

Соглашение о технологическом партнерстве «Актив» и «Юнисаб» предусматривает использование решения «Рутокен плагин», USB-токенов и смарт-карт семейства «Рутокен ЭЦП 2.0» как средства электронной подписи и строгой двухфакторной аутентификации.

Внедрение продуктов и решений «Рутокен» в систему ДБО «Ubs-Office, Юридические лица» АБС Ubs.net помогает предотвратить доступ третьих лиц в личные кабинеты пользователей интернет-банкинга, что достигается за счет механизма двухфакторной аутентификации. Также благодаря использованию механизмов электронной подписи, в том числе квалифицированной, на неизвлекаемых ключах обеспечивается легкий и быстрый переход на электронный формат документооборота. Это делает простым и безопасным взаимодействие клиентов с банком и в целом повышает защищенность финансовых транзакций.

Павел Анфимов, руководитель отдела интеграций и продуктов «Рутокен» компании «Актив», сказал: «Много лет мы разрабатываем решения для ДБО, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности при работе через дистанционные банковские сервисы наших партнеров. Мы делаем все, чтоб решения «Рутокен» были надежны, функциональны, просты в использовании и встраивании, отвечая при этом всем требованиям регуляторов. Мы ценим доверие нашего партнера – компании «Юнисаб» к нашим продуктам и технологиям. Применение «Рутокен» в ДБО «Ubs-Office, Юридические лица» и в автоматизированной банковской системе Ubs.net позволит повысить защищенность, сохранив удобство систем, и снизить затраты заказчиков «Юнисаб» на внедрение и использование электронной подписи».

Роман Градинар, ведущий специалист отдела разработки банковского ПО компании «Юнисаб», сказал: «Использование решений и продуктов компании «Актив» обеспечивает высокоскоростное подписание документов. По итогам испытаний была подтверждена корректность совместной работы ключей «Рутокен ЭЦП 2.0» в ДБО «Ubs-Office, Юридические лица» и в автоматизированной банковской системе Ubs.net.



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