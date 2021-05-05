ЦРПТ разработал первый адаптивный шрифт для людей с дислексией

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал особый шрифт для людей с дислексией и внедрил его в мобильное приложение «Честный ЗНАК». Это первый русскоязычный шрифт, который можно настраивать с учетом особенностей каждого человека с дислексией.

По данным Ассоциации родителей и детей с дислексией, 15-20% людей в России испытывают трудности в обучении, и наиболее частой причиной этого является дислексия. Теперь в «Честном ЗНАКе» пользователи с этой особенностью могут настраивать приложение под себя. Шрифт включает в себя не только базовые буквы русского алфавита, но и специальные символы, знаки препинания.

Команда ЦРПТ начала работу над проектом в августе 2020 года, в разработке участвовали специалисты-шрифтовики и организации, занимающиеся изучением этой особенности. Во время подготовки было проведено более 100 интервью с людьми с дислексией.

Заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов отметил: «Приложение «Честный ЗНАК» позволяет сканировать код маркировки на товаре и получать о нем всю информацию. К нам обратились пользователи, которые сообщили, что сталкиваются с проблемой в восприятии данных, отраженных обычным шрифтом. Мы стали разбираться в вопросе и узнали, что почти каждый пятый человек на планете испытывает подобные сложности. Для потребителя во время совершения покупки это важно – у него может быть непереносимость продукта. Центр развития перспективных технологий решил помочь таким потребителям и внедрить в приложение «Честный ЗНАК» специальный шрифт. В процессе изучения проблематики стало понятно, что глаз каждого человека с дислексией уникален, и типовое решение подойдет не всем. Тогда мы вместе со специалистами и экспертами расширили функционал шрифта и добавили в него возможность изменять отдельные элементы: толщину знаков, расстояние между ними и другие. Тесты показали хорошие результаты – гибкий режим позволил добиться высокого уровня восприятия информации».