«Пятёрочка» и Oracle автоматизировали работу с СТМ

«Пятёрочка» и Oracle завершили внедрение автоматизированной системы управления жизненным циклом товаров собственной торговой марки.

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированную систему управления жизненным циклом товаров собственной торговой марки (СТМ) Product Lifecycle Management 5 (PLM5) от Oracle Retail. На первом этапе решение будет использоваться в 4 товарных категориях: «Бакалея», «Напитки», «Свежая продукция» и «Непродовольственные товары».

Внедрение PLM5 направлено на повышение эффективности бизнес-процессов сети за счёт передовых технологий и решений и является одним из этапов масштабной цифровой трансформации «Пятёрочки». Ранее весь цикл работ по созданию и продвижению СТМ велся сотрудниками сети в нескольких различных системах. Теперь вся информация объединена в одну базу рабочих документов и сформирована единая коммуникационная площадка для взаимодействия всех подразделений «Пятёрочки», ответственных за создание новых товаров, брендинговых креативных агентств и производителей товаров СТМ. С помощью решения можно накапливать, структурировать и анализировать огромный объём данных, который включает также результаты проведенных аудитов поставщиков, сертификаты на производимую продукцию, спецификации, файлы маркировки, дегустации и т.д. Таким образом, PLM5 позволяет полностью автоматизировать процесс создания каждого продукта СТМ в режиме одного окна, а с учётом интеграции с системой аудита производственных площадок, автоматизацией контроля качества товаров и процесса дегустаций позволит управлять всем жизненным циклом продукта СТМ. Все это позволяет максимально оперативно принимать взвешенные решения по ассортименту и дальнейшей оптимизации бизнес-процессов.

В функционале PLM5 также предусмотрено отслеживание статуса всех проектов СТМ и осуществления сквозного контроля качества и соответствия эталонному процессу создания продуктов, что значительно упрощает соблюдение изначально утвержденных параметров качества и рецептуры продуктов и даёт больше возможностей уделять максимум внимания созданию каждого продукта.

«Пятёрочка» нацелена наращивать долю СТМ в РТО в первую очередь за счёт введения в линейки новых продуктов с фокусом на товары среднего, высокого и премиального сегментов. Благодаря PLM5 сроки вывода товаров на полку в среднем можно сократить на 40%.

«Развитие СТМ – один из стратегических приоритетов «Пятёрочки». Мы продолжаем наращивать долю СТМ и уже в этом году планируем, что она составит порядка 23% от розничного товарооборота. При этом высокое качество нашей продукции остается для нас важнейшим фокусом. Решение, разработанное Oracle Retail, позволит нам поддерживать стандарты и значительно ускорить выход новинок на рынок. Мы получим возможность отслеживать полный жизненный цикл каждого продукта под собственной торговой маркой от идеи до вывода его на полку, а также ещё более эффективно взаимодействовать с поставщиками, производителями, креативными агентствами и пр. Внедрение PLM5 – ещё один важный шаг в масштабной цифровой трансформации «Пятёрочки», – прокомментировал директор департамента «Собственная торговая марка» торговой сети «Пятёрочка» Леонид Виленский.

Константин Прайс, директор по развитию бизнеса компании Veltio, которая занималась внедрением PLM5 в торговой сети, добавил: «В связи с высоким давлением на розничную торговлю особенно важно действовать эффективно, увеличивать скорость вывода продукции на полки магазинов, минимизируя при этом человеческий фактор при создании товаров под собственными торговыми марками. Нам очень приятно работать с лидером рынка и быть частью столь масштабного проекта, первого в России».

В дальнейшем торговая сеть планирует масштабировать использование облачного сервиса на категории «ФРОВ», «Алкогольная продукция» и «Собственное производство», автоматизировать процесс ведения изменений новых товаров и учета инцидентов по качеству товаров СТМ, а также ввести управление созданием импортных товаров, поставляемых производителями из-за рубежа. В среднем доля СТМ в 2020 году составляла 17,4%, а в ноябре собственные марки обеспечили 19,2% оборота сети.