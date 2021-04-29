В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Аддитивный инжиниринг» расширила парк оборудования для 3D-печати и нарастила выпуск стоматологических изделий – форм для элайнеров. Теперь их будут изготавливать на 30% больше – более 15 тысяч штук в месяц, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Резидент ОЭЗ, компания «Аддитивный инжиниринг» - один из лидеров сегмента 3D-технологий в столице, его разработки берут на вооружение московские промышленники, медики, строители и представители других отраслей. Компания печатает порядка 200 тысяч различных изделий в год. Расширив производство – новый принтер для 3D-печати станет уже 15 машиной в парке его оборудования – предприятие увеличит выпуск продукции для стоматологических клиник столицы. Теперь ежемесячный объем выпуска форм по индивидуальным 3D-обмерам для элайнеров из фотополимера увеличится на 30% и превысит 15 тысяч штук. До 2029 года общий объем инвестиций компании в развитие производства 3D-изделий составит порядка 100 млн рублей», – сказал руководитель ведомства.

Элайнеры применяются в современной ортодонтии, заготовки для них являются уникальными. При их печати необходимо учитывать, что каждая форма челюсти индивидуальна. Задачу по их изготовлению существенно упрощает 3D-печать, которая позволяет производить изделия сложной геометрии, сэкономив время и материалы, а также сократив количество компонентов.

Новый 3D-принтер станет уже четвертой по счету машиной компании, работающей по технологии SLA, позволяющей в три раза увеличить скорость печати и изготавливать изделия с более высокой степенью детализации.

«Аддитивный инжиниринг», работающий на площадке в Печатниках, с 2020 года является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». В острый период пандемии предприятие оперативно наладило изготовление клапанов для аппаратов ИВЛ, напечатанных на 3D-принтере. Компания планомерно расширяет свое производство и уже в ближайшие 10 лет планирует занять почти 5% российского рынка аддитивных технологий», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.