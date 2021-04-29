Спецпроекты

В «Битрикс24» появилась запись видеозвонков

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

У клиентов «Битрикс24» появилась возможность записи звонков. Во время записи в верхней части окна отображается информация о длительности сессии. Пользователи могут записывать звук, видео активного окна и демонстрацию экрана.

После окончания разговора или остановке записи файл сохраняется на жестком диске пользователя. А затем автоматически синхронизируется с «Битрикс24.Диск».

После завершения беседы сервис автоматически предложит поделиться записью со всеми участниками звонка. Её можно сразу же просмотреть или скачать. В целях конфиденциальности текстовые чаты не записываются.

Позвонить коллегам через «Битрикс24» можно сразу из чата, встречи в календаре, задачи или проекта — не нужно рассылать всем участникам ссылку на встречу.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», отметил: «За последний год все офисные сотрудники стали пользоваться видеосвязью в несколько раз чаще. Из-за пандемии некоторые работники полностью отказались от офлайн-встреч и делают по 4-6 звонков в день. В таком графике тяжело запомнить подробности разговора.

Запись звонков поможет работникам четко фиксировать все договоренности. Мы рады представить эту функцию для клиентов “Битрикс24”».

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