Спецпроекты

Стартапы ФИОП РОСНАНО начали пилотный проект по роботизации центрального склада Faberlic

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Ronavi Robotics и RMS (обе входят в группу «Техноспарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) РОСНАНО группы ВЭБ.РФ) завершили первый этап пилотного проекта роботизации центрального склада компании Faberlic.

Ronavi Robotics и RMS создали демонстрационный участок, на котором обеспечена транспортировка палет с товаром от точки приёмки до места хранения на высотных стеллажах, а также оттуда до зоны отгрузки. Автопогрузчик перегружал доставленный на склад товар из автомобиля на роботов Ronavi H1500, которые перевозили его к стеллажам высотного хранения, где форклифт поднимал груз и устанавливал его на необходимый уровень стеллажа.

Совместную работу роботов обеспечивал программный комплекс RMS, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта. Основная экономическая цель отработанного сценария – минимизировать горизонтальные перемещения, выполняемые форклифтом. За 12-часовую смену каждый робот пробегает более 40 км, что позволяет использовать форклифты преимущественно для вертикального перемещения грузов. Благодаря этому удаётся повысить эффективность работы форклифтов в 4 раза.

«Мы считаем первый этап пилотного проекта успешным. Логистические роботы и программное обеспечение работали быстро, безотказно и — что важно — безопасно. Мы договорились масштабировать проект и продолжить экспериментировать, увеличив количество роботов и маршрутов», – рассказал директор по логистике АО «Фаберлик» Андрей Косов. «Проект с Faberlic – свидетельство того, что крупные компании видят реальный эффект от роботизации и готовы приступить к ней прямо сейчас. У компаний появилась возможность реализовать идею склада будущего с помощью российских роботов и российской системы интеграции», – отметил генеральный директор группы компаний «Техноспарк» Олег Лысак.

Другие материалы рубрики

Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС

Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams

Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть

Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ

Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier

Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как не потерять питомца: лучшие ошейники с GPS для животных

Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки

Техноблог

Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука?

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД