Стартапы ФИОП РОСНАНО начали пилотный проект по роботизации центрального склада Faberlic

Ronavi Robotics и RMS (обе входят в группу «Техноспарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) РОСНАНО группы ВЭБ.РФ) завершили первый этап пилотного проекта роботизации центрального склада компании Faberlic.

Ronavi Robotics и RMS создали демонстрационный участок, на котором обеспечена транспортировка палет с товаром от точки приёмки до места хранения на высотных стеллажах, а также оттуда до зоны отгрузки. Автопогрузчик перегружал доставленный на склад товар из автомобиля на роботов Ronavi H1500, которые перевозили его к стеллажам высотного хранения, где форклифт поднимал груз и устанавливал его на необходимый уровень стеллажа.

Совместную работу роботов обеспечивал программный комплекс RMS, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта. Основная экономическая цель отработанного сценария – минимизировать горизонтальные перемещения, выполняемые форклифтом. За 12-часовую смену каждый робот пробегает более 40 км, что позволяет использовать форклифты преимущественно для вертикального перемещения грузов. Благодаря этому удаётся повысить эффективность работы форклифтов в 4 раза.

«Мы считаем первый этап пилотного проекта успешным. Логистические роботы и программное обеспечение работали быстро, безотказно и — что важно — безопасно. Мы договорились масштабировать проект и продолжить экспериментировать, увеличив количество роботов и маршрутов», – рассказал директор по логистике АО «Фаберлик» Андрей Косов. «Проект с Faberlic – свидетельство того, что крупные компании видят реальный эффект от роботизации и готовы приступить к ней прямо сейчас. У компаний появилась возможность реализовать идею склада будущего с помощью российских роботов и российской системы интеграции», – отметил генеральный директор группы компаний «Техноспарк» Олег Лысак.