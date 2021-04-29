Спецпроекты

Huawei присвоила «КРОК» партнерский статус Value Added Partner

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Huawei присвоила ИТ-компании «КРОК» наивысший партнерский статус Value Added Partner (VAP). Статус VAP подтверждает высочайшие компетенции команды «КРОК» в области внедрения решений на базе продуктов Huawei и позволяет осуществлять прямые поставки оборудования, оказывать консультации и сервисное обслуживание.

«КРОК» продолжает активное сотрудничество с Huawei, развивая свою квалификацию в продажах, внедрении и поддержке решений вендора в России. Дополнительно к уже имеющимся статусам специалисты «КРОК» прошли сертификацию партнера по стандарту HCPP (Huawei Certified Pre-sales Professional) в области систем хранения данных (Storage) и сетевого оборудования (IP Network). Это позволило «КРОК» стать VAP-партнером компании Huawei.

Кроме VAP-статуса, «КРОК» также имеет сертификат на обслуживание всех типов оборудования Huawei в режиме 24/7/365 на всей территории России.

За время сотрудничества партнеры реализовали на российском рынке более 140 комплексных проектов с использованием вычислительного, телекоммуникационного и инженерного оборудования Huawei. В 2020 году «КРОК» и Huawei завершили несколько масштабных проектов по созданию и модернизации серверной и сетевой инфраструктур на базе оборудования Huawei для крупнейших банков, госучреждений и энергетических компаний страны.

В 2020 году Huawei и «КРОК» подписали меморандум о развитии совместного бизнеса, в рамках которого партнеры планируют выводить на рынок новейшие технологии и вести совместную учебно-практическую и сертификационную работу.

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«Мы ценим сотрудничество с Huawei, прежде всего, за гибкость и возможность постоянного совместного развития. Комплексный подход партнера к развитию своих технологических решений позволяет нам реализовывать самые сложные интеграционные проекты и решать нестандартные задачи заказчиков. «КРОК» регулярно повышает свои компетенции в работе с решениями Huawei, и подтверждение статуса VAP-партнера гарантирует нашим клиентам высочайший уровень технической экспертизы и квалифицированную сервисную поддержку», – отметила Наталия Дьяконова, директор департамента телекоммуникаций ИТ-компании «КРОК».

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