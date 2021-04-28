ВТБ внедрил единую ИТ-платформу для внутренних бизнес-процессов

В рамках технологической трансформации ВТБ перевел основные процессы по управлению хозяйственной деятельностью банка и недвижимостью на платформу SAP S/4HANA. Внедрение единой платформы позволило в 20 раз ускорить формирование отчетности, а также выполнение операций по хозяйственной деятельности.

Новая платформа использует технологию in-memory (IMDB – in-memory database), которая позволяет оперативно работать с большими объемами данных, существенно повышает скорость вычислений и эффективность работы сервисов банка.

Часть внутреннего документооборота банка, в том числе учет договоров, управление объектами недвижимости ВТБ уже в полном объеме ведется на новой технологической платформе.

«ВТБ в рамках стратегического развития продолжает внедрение новейших систем вовнутренние бизнес-процессы банка. Перенос процессов на платформу SAP S/4HANA позволил увеличить эффективность работы банка, оптимизировать расходы и ускорить формирование отчетности», – отметил член правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

«ВТБ успешно реализовал уникальный для рынка по масштабу внедрения и срокам проект: с момента мобилизации команды до старта продуктивной эксплуатации системы прошло менее 9 месяцев, несмотря на то, что работы выполнялись в период пандемии в удаленном формате», – сказал руководитель департамента технологического развития общебанковских систем – вице-президент ВТБ Никита Рыбченко.

«Амбициозные масштабы проекта в ВТБ требуют от технологической платформы максимальной производительности и устойчивости. Инновационная архитектура решения SAP S/4HANA обеспечивает обработку транзакций и данных для аналитики в режиме реального времени. Команда ВТБ реализовала проект близко к стандартам SAP, основанным на лучших мировых практиках, что позволит оптимизировать бизнес-процессы, опираясь на опыт тысяч наших клиентов по всему миру», – отметил заместитель генерального директора SAP CIS Андрей Горяйнов.