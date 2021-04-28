Visiology запускает бесплатные тест-драйвы аналитической платформы

Visiology объявила о запуске специальной программы тест-драйва аналитической платформы. В рамках инициативы любой руководитель может всего за 7 дней и без финансовых затрат структурировать инициативу по внедрению бизнес-аналитики, получить прототип BI-системы на реальных данных компании и снять часть рисков еще до старта проекта.

Тест-драйв начинается с заполнения клиентом подробной заявки, разработанной на основе опыта десятков реализованных проектов. Это поможет структурировать потребность в бизнес-аналитике и выявить актуальную бизнес-задачу, что в любом случае необходимо для старта проекта. Также на начальном этапе предоставляются данные и обязательно подписывается NDA.

Эксперты Visiology подготовят видение пилота, согласуют его с бизнес-заказчиком и приступят к его реализации. Использование стандартного дизайна и облачного стенда позволяет завершить работы всего за 3-5 дней, после чего клиент получает интерактивный прототип, который можно продемонстрировать бизнес-заказчику и коллегам для принятия решения.

«В первую очередь, инициатива тест-драйва должна помочь руководителям сделать первый шаг к data-driven управлению – в том случае, если нет уверенности в бизнес-эффекте и качестве данных, непонятно, с чего начать», - комментирует инициативу Иван Вахмянин, генеральный директор Visiology.

В качестве альтернативы по тест-драйву по-прежнему остается доступной возможность самостоятельно попробовать аналитическую платформу Visiology с использованием временной лицензии.

Аналитическая платформа Visiology позволяет решать задачи сбора данных, мониторинга, визуализации, аналитической обработки и прогнозирования в различных сферах управления. В последней версии платформы значительно расширена функциональность модуля ввода данных, также в рамках релиза 2.21 обновлено мобильное приложение на базе Android и упрощены процессы интеграции с внешними провайдерами аутентификации.